تهديد بالقتل لمسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية

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تقدمت سيدة مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية، أمس الأربعاء، بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن ريجينا مصطفى، المرشحة لمنصب عمدة مدينة روشستر، بولاية مينيسوتا (شمال)، أن شخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني باسم مستعار.
وأضافت: "ليست لدي وسيلة لأعرف ما إذا كان الشخص يقيم في مكان مجاور لي، أو في مكان آخر بالولايات المتحدة". وطالبت بضرورة أخذ تلك التهديدات على محمل الجد.
وقالت مصطفى: "كانت (الرسالة) تهديدًا عامًا لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد اعتبرته تهديدًا محددًا لشخصي". وأوضحت ريجينا، أن "رسالة التهديد كتبت على حسابي في غوغل بلاس".
ولفتت إلى أنها “تشعر بترحيب كبير في المدينة”، بالرغم من بعض المضايقات.
من جهته، طلب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، فتح تحقيق في الحادثة. وقال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع المنظمة في مينيسوتا: "ندعو السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية للتحقيق في التهديد الضمني بالعنف، الذي يستهدف أحد أفراد مجتمع الأقلية الذي يسعى للمشاركة في العملية السياسية لبلادنا".
وأضاف أن "كير"، سجلت ارتفاعًا غير مسبوق في حوادث الكراهية التي تستهدف مسلمين أمريكيين وأفرادًا من الأقليات الأخرى، منذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، نهاية 2016.
وبحسب الإندبندنت، لم ترد شرطة المدينة على الفور على الاستفسارات بشأن الحادثة.
تقدمت سيدة مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية، أمس الأربعاء، بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن ريجينا مصطفى، المرشحة لمنصب عمدة مدينة روشستر، بولاية مينيسوتا (شمال)، أن شخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني باسم مستعار.
وأضافت: "ليست لدي وسيلة لأعرف ما إذا كان الشخص يقيم في مكان مجاور لي، أو في مكان آخر بالولايات المتحدة". وطالبت بضرورة أخذ تلك التهديدات على محمل الجد.
وقالت مصطفى: "كانت (الرسالة) تهديدًا عامًا لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد اعتبرته تهديدًا محددًا لشخصي". وأوضحت ريجينا، أن "رسالة التهديد كتبت على حسابي في غوغل بلاس".
ولفتت إلى أنها “تشعر بترحيب كبير في المدينة”، بالرغم من بعض المضايقات.
من جهته، طلب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، فتح تحقيق في الحادثة. وقال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع المنظمة في مينيسوتا: "ندعو السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية للتحقيق في التهديد الضمني بالعنف، الذي يستهدف أحد أفراد مجتمع الأقلية الذي يسعى للمشاركة في العملية السياسية لبلادنا".
وأضاف أن "كير"، سجلت ارتفاعًا غير مسبوق في حوادث الكراهية التي تستهدف مسلمين أمريكيين وأفرادًا من الأقليات الأخرى، منذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، نهاية 2016.
وبحسب الإندبندنت، لم ترد شرطة المدينة على الفور على الاستفسارات بشأن الحادثة.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018