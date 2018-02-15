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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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تهديد بالقتل لمسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية
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الأولى
تهديد بالقتل لمسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية
15 فيفري 2018 | 07:47

تقدمت سيدة مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية، أمس الأربعاء، بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن ريجينا مصطفى، المرشحة لمنصب عمدة مدينة روشستر، بولاية مينيسوتا (شمال)، أن شخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني باسم مستعار.

وأضافت: "ليست لدي وسيلة لأعرف ما إذا كان الشخص يقيم في مكان مجاور لي، أو في مكان آخر بالولايات المتحدة". وطالبت بضرورة أخذ تلك التهديدات على محمل الجد.

وقالت مصطفى: "كانت (الرسالة) تهديدًا عامًا لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد اعتبرته تهديدًا محددًا لشخصي". وأوضحت ريجينا، أن "رسالة التهديد كتبت على حسابي في غوغل بلاس".

ولفتت إلى أنها “تشعر بترحيب كبير في المدينة”، بالرغم من بعض المضايقات.

من جهته، طلب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، فتح تحقيق في الحادثة. وقال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع المنظمة في مينيسوتا: "ندعو السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية للتحقيق في التهديد الضمني بالعنف، الذي يستهدف أحد أفراد مجتمع الأقلية الذي يسعى للمشاركة في العملية السياسية لبلادنا".

وأضاف أن "كير"، سجلت ارتفاعًا غير مسبوق في حوادث الكراهية التي تستهدف مسلمين أمريكيين وأفرادًا من الأقليات الأخرى، منذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، نهاية 2016.

وبحسب الإندبندنت، لم ترد شرطة المدينة على الفور على الاستفسارات بشأن الحادثة.

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الأولى
تهديد بالقتل لمسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية
15 فيفري 2018 | 07:47

تقدمت سيدة مسلمة مرشحة لمنصب عمدة مدينة أمريكية، أمس الأربعاء، بشكوى للشرطة، بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن ريجينا مصطفى، المرشحة لمنصب عمدة مدينة روشستر، بولاية مينيسوتا (شمال)، أن شخصًا ما هددها بالقتل، عبر حساب إلكتروني باسم مستعار.

وأضافت: "ليست لدي وسيلة لأعرف ما إذا كان الشخص يقيم في مكان مجاور لي، أو في مكان آخر بالولايات المتحدة". وطالبت بضرورة أخذ تلك التهديدات على محمل الجد.

وقالت مصطفى: "كانت (الرسالة) تهديدًا عامًا لجميع المسلمين في أمريكا، ولكن بما أنه أخذ وقتًا للبحث عني، وترك ذلك التعليق على صفحتي، فقد اعتبرته تهديدًا محددًا لشخصي". وأوضحت ريجينا، أن "رسالة التهديد كتبت على حسابي في غوغل بلاس".

ولفتت إلى أنها “تشعر بترحيب كبير في المدينة”، بالرغم من بعض المضايقات.

من جهته، طلب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، فتح تحقيق في الحادثة. وقال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع المنظمة في مينيسوتا: "ندعو السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية للتحقيق في التهديد الضمني بالعنف، الذي يستهدف أحد أفراد مجتمع الأقلية الذي يسعى للمشاركة في العملية السياسية لبلادنا".

وأضاف أن "كير"، سجلت ارتفاعًا غير مسبوق في حوادث الكراهية التي تستهدف مسلمين أمريكيين وأفرادًا من الأقليات الأخرى، منذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، نهاية 2016.

وبحسب الإندبندنت، لم ترد شرطة المدينة على الفور على الاستفسارات بشأن الحادثة.

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15 فيفري 2018 السّاعة 13:20
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