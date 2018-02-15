تطبيقة تمنح مستخدميها أموالا مقابل المشي مسافات أطول

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

"في السعي كل الرزق" مقولة قديمة، ربما قرر تطبيق ذكي تجربتها عمليا لحث مستخدميه على ممارسة الرياضة.

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية عن أن تطبيق "سويت كوين" يجعل مستخدميه يربحون أموالا، مقابل المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة لفترات أطول.

ورغم أن التطبيق لم يتم تفعيله حاليا إلا في الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن الشركة المالكة وعدت بتوفيره إلى باقي دول العالم.

وتعتمد فكرة "سويت كوين" على أن يتم تقديم مكافآت لمستخدميه على ممارستهم الرياضة، حتى لو بالمشي، التي يتم رصدها عن طريق خدمة "جي بي إس".

ويمنح التطبيق كل ألف خطوة يخطوها المستخدم وحدة واحدة من عملة "سويت كوين"، التي يستطيع من خلالها المستخدم أن يشتري بها أي شيء من متجر افتراضي في التطبيق نفسه.

ويحتوي المتجر على مختلف أنواع المنتجات، بدءا من اكسسوارات الهواتف الذكية، حتى التلفاز والهاتف الذكي نفسه والحاسب اللوحي والمحمول.

وشرح الموقع البريطاني الأمر بقوله "إذا ما تمكنت من جمع 15 سويت كوين، فيمكنك أن تحصل على منتجات بـ 25 دولار، وهكذا كلما سرت مسافات أطول وجمعت عملات سويت كوين أكثر يمكنك شراء منتجات أغلى وأعلى".

ويمكن تحميل تطبيق "سويت كوين" عبر نظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس".