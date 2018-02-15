تطبيقة تمنح مستخدميها أموالا مقابل المشي مسافات أطول

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"في السعي كل الرزق" مقولة قديمة، ربما قرر تطبيق ذكي تجربتها عمليا لحث مستخدميه على ممارسة الرياضة.
كشفت صحيفة "الصن" البريطانية عن أن تطبيق "سويت كوين" يجعل مستخدميه يربحون أموالا، مقابل المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة لفترات أطول.
ورغم أن التطبيق لم يتم تفعيله حاليا إلا في الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن الشركة المالكة وعدت بتوفيره إلى باقي دول العالم.
وتعتمد فكرة "سويت كوين" على أن يتم تقديم مكافآت لمستخدميه على ممارستهم الرياضة، حتى لو بالمشي، التي يتم رصدها عن طريق خدمة "جي بي إس".
ويمنح التطبيق كل ألف خطوة يخطوها المستخدم وحدة واحدة من عملة "سويت كوين"، التي يستطيع من خلالها المستخدم أن يشتري بها أي شيء من متجر افتراضي في التطبيق نفسه.
ويحتوي المتجر على مختلف أنواع المنتجات، بدءا من اكسسوارات الهواتف الذكية، حتى التلفاز والهاتف الذكي نفسه والحاسب اللوحي والمحمول.
وشرح الموقع البريطاني الأمر بقوله "إذا ما تمكنت من جمع 15 سويت كوين، فيمكنك أن تحصل على منتجات بـ 25 دولار، وهكذا كلما سرت مسافات أطول وجمعت عملات سويت كوين أكثر يمكنك شراء منتجات أغلى وأعلى".
ويمكن تحميل تطبيق "سويت كوين" عبر نظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس".
"في السعي كل الرزق" مقولة قديمة، ربما قرر تطبيق ذكي تجربتها عمليا لحث مستخدميه على ممارسة الرياضة.
كشفت صحيفة "الصن" البريطانية عن أن تطبيق "سويت كوين" يجعل مستخدميه يربحون أموالا، مقابل المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة لفترات أطول.
ورغم أن التطبيق لم يتم تفعيله حاليا إلا في الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن الشركة المالكة وعدت بتوفيره إلى باقي دول العالم.
وتعتمد فكرة "سويت كوين" على أن يتم تقديم مكافآت لمستخدميه على ممارستهم الرياضة، حتى لو بالمشي، التي يتم رصدها عن طريق خدمة "جي بي إس".
ويمنح التطبيق كل ألف خطوة يخطوها المستخدم وحدة واحدة من عملة "سويت كوين"، التي يستطيع من خلالها المستخدم أن يشتري بها أي شيء من متجر افتراضي في التطبيق نفسه.
ويحتوي المتجر على مختلف أنواع المنتجات، بدءا من اكسسوارات الهواتف الذكية، حتى التلفاز والهاتف الذكي نفسه والحاسب اللوحي والمحمول.
وشرح الموقع البريطاني الأمر بقوله "إذا ما تمكنت من جمع 15 سويت كوين، فيمكنك أن تحصل على منتجات بـ 25 دولار، وهكذا كلما سرت مسافات أطول وجمعت عملات سويت كوين أكثر يمكنك شراء منتجات أغلى وأعلى".
ويمكن تحميل تطبيق "سويت كوين" عبر نظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018