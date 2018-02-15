ألفيس يتوعد ريال مدريد في باريس

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أبدى ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي داني ألفيس، حزنه إثر الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أن على الفريق الإسباني "تقديم مباراة كبيرة في باريس" إذا أراد التأهل لربع النهائي.
وقال ألفيس في تصريحات بعد انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة، لكن غابت عنا الاستمرارية، وهذا يكلفك غالياً في البرنابيو. لا يمكنك أن تغفل لثانية وإلا ستعاقب في الحال. الآن، إذا أراد الريال التأهل للدور التالي، عليه أن يلعب مباراة كبيرة في الإياب".
وأتم: "الحديث عن أفضليتنا أمام ريال مدريد على ملعبه أمر صعب قليلاً".
أبدى ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي داني ألفيس، حزنه إثر الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أن على الفريق الإسباني "تقديم مباراة كبيرة في باريس" إذا أراد التأهل لربع النهائي.
وقال ألفيس في تصريحات بعد انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة، لكن غابت عنا الاستمرارية، وهذا يكلفك غالياً في البرنابيو. لا يمكنك أن تغفل لثانية وإلا ستعاقب في الحال. الآن، إذا أراد الريال التأهل للدور التالي، عليه أن يلعب مباراة كبيرة في الإياب".
وأتم: "الحديث عن أفضليتنا أمام ريال مدريد على ملعبه أمر صعب قليلاً".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018