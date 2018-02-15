ألفيس يتوعد ريال مدريد في باريس

أبدى ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي داني ألفيس، حزنه إثر الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أن على الفريق الإسباني "تقديم مباراة كبيرة في باريس" إذا أراد التأهل لربع النهائي.

وقال ألفيس في تصريحات بعد انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة، لكن غابت عنا الاستمرارية، وهذا يكلفك غالياً في البرنابيو. لا يمكنك أن تغفل لثانية وإلا ستعاقب في الحال. الآن، إذا أراد الريال التأهل للدور التالي، عليه أن يلعب مباراة كبيرة في الإياب".

وأتم: "الحديث عن أفضليتنا أمام ريال مدريد على ملعبه أمر صعب قليلاً".