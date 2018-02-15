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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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زيدان: تنتظرنا مباراة صعبة في باريس
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الأولى
زيدان: تنتظرنا مباراة صعبة في باريس
15 فيفري 2018 | 06:30

أثنى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، على المباراة التي قدمها اللاعبون، وقلب تأخرهم بهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لفوز 3-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنهم يجب أن يكونوا "سعداء وفخورين" قبل مواجهة الإياب "الصعبة للغاية" في باريس.

وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحافي: "إنها ليلة كبيرة، وانتصار مستحق تماماً لعد كل ما قدمناه. صراحة، بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً الليلة".

وأضاف: "يجب أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه أمام منافس جيد جداً، يمكنه أن يخلق لك مشاكل في أي لحظة. حققنا انتصاراً طيباً، وندرك أن مباراة الإياب ستكون معقدة، ويمكن أن يحدث أي شيء خارج ملعبنا، لكن يجب أن نكون سعداء وفخورين بالفريق ككل".

وخص المدرب الفرنسي بالثناء، الثنائي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية، وإيسكو ألاركون، قائلاً: "الحديث عن كريستيانو لن يكون جديداً لأننا دائماً نقول نفس الكلام. هو دائماً حاضر في المواعيد الكبرى وسجل هدفين حاسمين".

وأردف: "كنت أبحث عن التفوق في وسط الملعب بتواجد إيسكو الذي قدم أداء رائعاً. ليس فقط بالكرة، لكن بتحركاته داخل الملعب. غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني والتغييرات منحتنا عمقاً أكبر واتساع للملعب بتواجد لوكاس وأسينسيو اللذين صنعا الفارق مع غاريث بيل".

كما شكر "زيزو" دعم جماهير البرنابيو في جميع أوقات المباراة، قائلاً: "الجماهير كانت مفتاح الفوز اليوم، وحتى بعد تأخرنا بهدف، لم يتوقف تشجيعهم لنا".

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الأولى
زيدان: تنتظرنا مباراة صعبة في باريس
15 فيفري 2018 | 06:30

أثنى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، على المباراة التي قدمها اللاعبون، وقلب تأخرهم بهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لفوز 3-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنهم يجب أن يكونوا "سعداء وفخورين" قبل مواجهة الإياب "الصعبة للغاية" في باريس.

وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحافي: "إنها ليلة كبيرة، وانتصار مستحق تماماً لعد كل ما قدمناه. صراحة، بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً الليلة".

وأضاف: "يجب أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه أمام منافس جيد جداً، يمكنه أن يخلق لك مشاكل في أي لحظة. حققنا انتصاراً طيباً، وندرك أن مباراة الإياب ستكون معقدة، ويمكن أن يحدث أي شيء خارج ملعبنا، لكن يجب أن نكون سعداء وفخورين بالفريق ككل".

وخص المدرب الفرنسي بالثناء، الثنائي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية، وإيسكو ألاركون، قائلاً: "الحديث عن كريستيانو لن يكون جديداً لأننا دائماً نقول نفس الكلام. هو دائماً حاضر في المواعيد الكبرى وسجل هدفين حاسمين".

وأردف: "كنت أبحث عن التفوق في وسط الملعب بتواجد إيسكو الذي قدم أداء رائعاً. ليس فقط بالكرة، لكن بتحركاته داخل الملعب. غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني والتغييرات منحتنا عمقاً أكبر واتساع للملعب بتواجد لوكاس وأسينسيو اللذين صنعا الفارق مع غاريث بيل".

كما شكر "زيزو" دعم جماهير البرنابيو في جميع أوقات المباراة، قائلاً: "الجماهير كانت مفتاح الفوز اليوم، وحتى بعد تأخرنا بهدف، لم يتوقف تشجيعهم لنا".

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