زيدان: تنتظرنا مباراة صعبة في باريس

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أثنى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، على المباراة التي قدمها اللاعبون، وقلب تأخرهم بهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لفوز 3-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنهم يجب أن يكونوا "سعداء وفخورين" قبل مواجهة الإياب "الصعبة للغاية" في باريس.
وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحافي: "إنها ليلة كبيرة، وانتصار مستحق تماماً لعد كل ما قدمناه. صراحة، بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً الليلة".
وأضاف: "يجب أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه أمام منافس جيد جداً، يمكنه أن يخلق لك مشاكل في أي لحظة. حققنا انتصاراً طيباً، وندرك أن مباراة الإياب ستكون معقدة، ويمكن أن يحدث أي شيء خارج ملعبنا، لكن يجب أن نكون سعداء وفخورين بالفريق ككل".
وخص المدرب الفرنسي بالثناء، الثنائي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية، وإيسكو ألاركون، قائلاً: "الحديث عن كريستيانو لن يكون جديداً لأننا دائماً نقول نفس الكلام. هو دائماً حاضر في المواعيد الكبرى وسجل هدفين حاسمين".
وأردف: "كنت أبحث عن التفوق في وسط الملعب بتواجد إيسكو الذي قدم أداء رائعاً. ليس فقط بالكرة، لكن بتحركاته داخل الملعب. غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني والتغييرات منحتنا عمقاً أكبر واتساع للملعب بتواجد لوكاس وأسينسيو اللذين صنعا الفارق مع غاريث بيل".
كما شكر "زيزو" دعم جماهير البرنابيو في جميع أوقات المباراة، قائلاً: "الجماهير كانت مفتاح الفوز اليوم، وحتى بعد تأخرنا بهدف، لم يتوقف تشجيعهم لنا".
أثنى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، على المباراة التي قدمها اللاعبون، وقلب تأخرهم بهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لفوز 3-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنهم يجب أن يكونوا "سعداء وفخورين" قبل مواجهة الإياب "الصعبة للغاية" في باريس.
وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحافي: "إنها ليلة كبيرة، وانتصار مستحق تماماً لعد كل ما قدمناه. صراحة، بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً الليلة".
وأضاف: "يجب أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه أمام منافس جيد جداً، يمكنه أن يخلق لك مشاكل في أي لحظة. حققنا انتصاراً طيباً، وندرك أن مباراة الإياب ستكون معقدة، ويمكن أن يحدث أي شيء خارج ملعبنا، لكن يجب أن نكون سعداء وفخورين بالفريق ككل".
وخص المدرب الفرنسي بالثناء، الثنائي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية، وإيسكو ألاركون، قائلاً: "الحديث عن كريستيانو لن يكون جديداً لأننا دائماً نقول نفس الكلام. هو دائماً حاضر في المواعيد الكبرى وسجل هدفين حاسمين".
وأردف: "كنت أبحث عن التفوق في وسط الملعب بتواجد إيسكو الذي قدم أداء رائعاً. ليس فقط بالكرة، لكن بتحركاته داخل الملعب. غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني والتغييرات منحتنا عمقاً أكبر واتساع للملعب بتواجد لوكاس وأسينسيو اللذين صنعا الفارق مع غاريث بيل".
كما شكر "زيزو" دعم جماهير البرنابيو في جميع أوقات المباراة، قائلاً: "الجماهير كانت مفتاح الفوز اليوم، وحتى بعد تأخرنا بهدف، لم يتوقف تشجيعهم لنا".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018