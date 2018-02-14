القصرين: الإدارة الفرعية للإنتخابات تستكمل جل استعداداتها لفترة تقديم الترشحات للإنتخابات البلدية

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استكملت الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين كل التحضيرات اللوجستية والفنية استعدادا لفترة تقديم الترشحات للإنتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 6 ماي 2018 وقد تم للغرض تجهيز القاعة الكبرى بالإدارة الفرعية للإنتخابات بالجهة وتخصيص 55 عونا لتأمين عملية قبول الترشحات والعمل على المنظومة الإعلامية ومسك السجل الإنتخابي والتسجيل اليدوي والالي، و10 أعوان لتقديم الدعم الإداري، وفق ما ذكره، اليوم الإربعاء، منسق الادارة الفرعية للإنتخابات، عادل قسومي.
وأضاف في تصريح لـ (وات) أنه على غرار كل ولايات الجمهورية سينطلق تقديم الترشحات، غدا الخميس، ويتواصل إلى غاية 22 فيفري الجاري لتبدأ اثر ذلك مرحلة البت في الترشحات التي ستمتد الى غاية غرة مارس المقبل يليها الاعلان عن النتائج الأولية للقائمات المقبولة في أجل حدد بيوم 3 مارس 2018.
وذكر أن اليوم شهد تنظيم عملية بيضاء تحاكي كيفية قبول الترشحات لكافة بلديات الولاية البالغ عددها 19 بلدية، بفضاء القاعة الكبرى للإدارة الفرعية للإنتخابات بغية الوقوف على مدى جاهزية الأعوان و تمكنهم من إتقان المنظومة الإعلامية وجل مراحل هذه العملية التي ستنطلق يوم غد بداية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين بولاية القصرين، بلغ منذ سنة 2011 إلى غاية شهر جانفي المنقضي ، 226 ألف ناخبا وناخبة من جملة 439 ألف ساكن.
استكملت الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين كل التحضيرات اللوجستية والفنية استعدادا لفترة تقديم الترشحات للإنتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 6 ماي 2018 وقد تم للغرض تجهيز القاعة الكبرى بالإدارة الفرعية للإنتخابات بالجهة وتخصيص 55 عونا لتأمين عملية قبول الترشحات والعمل على المنظومة الإعلامية ومسك السجل الإنتخابي والتسجيل اليدوي والالي، و10 أعوان لتقديم الدعم الإداري، وفق ما ذكره، اليوم الإربعاء، منسق الادارة الفرعية للإنتخابات، عادل قسومي.
وأضاف في تصريح لـ (وات) أنه على غرار كل ولايات الجمهورية سينطلق تقديم الترشحات، غدا الخميس، ويتواصل إلى غاية 22 فيفري الجاري لتبدأ اثر ذلك مرحلة البت في الترشحات التي ستمتد الى غاية غرة مارس المقبل يليها الاعلان عن النتائج الأولية للقائمات المقبولة في أجل حدد بيوم 3 مارس 2018.
وذكر أن اليوم شهد تنظيم عملية بيضاء تحاكي كيفية قبول الترشحات لكافة بلديات الولاية البالغ عددها 19 بلدية، بفضاء القاعة الكبرى للإدارة الفرعية للإنتخابات بغية الوقوف على مدى جاهزية الأعوان و تمكنهم من إتقان المنظومة الإعلامية وجل مراحل هذه العملية التي ستنطلق يوم غد بداية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
يذكر أن عدد الناخبين المسجلين بولاية القصرين، بلغ منذ سنة 2011 إلى غاية شهر جانفي المنقضي ، 226 ألف ناخبا وناخبة من جملة 439 ألف ساكن.
-
-
23:43ريال مدريد يحول تأخره لفوز مثير على سان جيرمان في أبطال أوروبا
14 فيفري 2018
-
23:41فريق تحدي البنك الوطني الفلاحي: السباح عزيز غفاري يتفوق في "قولدن تور نيس 2018"
14 فيفري 2018
-
23:25إلغاء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على إعفاء الشاذلي العياري من منصبه
14 فيفري 2018
-
23:21البنك الوطني الفلاحي يلتزم بسلاسل القيم الزراعية
14 فيفري 2018
-
-
22:28نيمار يحدد موعد انضمامه لريال مدريد
14 فيفري 2018
-
22:03بالفيديو.. عرض تنشيطي متميّز بمناسبة عيد الحب بالمعهد النموذجي بأريانة
14 فيفري 2018
-
21:52إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية أمريكية وأنباء عن سقوط ضحايا
14 فيفري 2018
-
21:33سوسة: القبض على شخصين نفذا سلسلة من السرقات
14 فيفري 2018
-
21:16إعلان التشكيلة الأساسية للريال وباريس سان جرمان في القمة
14 فيفري 2018
-
21:11رسمي: بالفيديو.. الشاذلي العيّاري يقدّم إستقالته كمحافظ للبنك المركزي
14 فيفري 2018
-
21:06اتحاد الاعراف يدعو الى مراجعة السياسة النقدية للبلاد وفتح ملف المؤسسات العمومية
14 فيفري 2018
-
20:50بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي
14 فيفري 2018
-
20:40أرملة الزعيم فرحات حشاد في ذمة الله
14 فيفري 2018
-
20:26بينهم كهل محكوم ب 122سنة سجنا: ايقاف 67 مفتشا عنهم بنابل
14 فيفري 2018
-
20:15بوفون يتحسر على عدم المشاركة في مونديال روسيا
14 فيفري 2018
-
-
19:50بالفيديو.. الشاهد: الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها
14 فيفري 2018
-
19:33بن سالم: سنكشف عن حقيقة اندلاع الحرائق بالمؤسسات تربوية
14 فيفري 2018