القصرين: الإدارة الفرعية للإنتخابات تستكمل جل استعداداتها لفترة تقديم الترشحات للإنتخابات البلدية

استكملت الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين كل التحضيرات اللوجستية والفنية استعدادا لفترة تقديم الترشحات للإنتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 6 ماي 2018 وقد تم للغرض تجهيز القاعة الكبرى بالإدارة الفرعية للإنتخابات بالجهة وتخصيص 55 عونا لتأمين عملية قبول الترشحات والعمل على المنظومة الإعلامية ومسك السجل الإنتخابي والتسجيل اليدوي والالي، و10 أعوان لتقديم الدعم الإداري، وفق ما ذكره، اليوم الإربعاء، منسق الادارة الفرعية للإنتخابات، عادل قسومي.

وأضاف في تصريح لـ (وات) أنه على غرار كل ولايات الجمهورية سينطلق تقديم الترشحات، غدا الخميس، ويتواصل إلى غاية 22 فيفري الجاري لتبدأ اثر ذلك مرحلة البت في الترشحات التي ستمتد الى غاية غرة مارس المقبل يليها الاعلان عن النتائج الأولية للقائمات المقبولة في أجل حدد بيوم 3 مارس 2018.

وذكر أن اليوم شهد تنظيم عملية بيضاء تحاكي كيفية قبول الترشحات لكافة بلديات الولاية البالغ عددها 19 بلدية، بفضاء القاعة الكبرى للإدارة الفرعية للإنتخابات بغية الوقوف على مدى جاهزية الأعوان و تمكنهم من إتقان المنظومة الإعلامية وجل مراحل هذه العملية التي ستنطلق يوم غد بداية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.

يذكر أن عدد الناخبين المسجلين بولاية القصرين، بلغ منذ سنة 2011 إلى غاية شهر جانفي المنقضي ، 226 ألف ناخبا وناخبة من جملة 439 ألف ساكن.