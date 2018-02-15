صفاقس: يحجز صديقته ويعذّبها حرقا

(الشروق) ـ مكتب صفاقس

نجح أعوان فرقة شرطة النجدة بصفاقس من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 36 سنة قام باحتجاز صديقته(40 سنة) لمدة يومين داخل منزله والاعتداء عليها بالضرب بآلة حادة وتعذيبها حرقا بأماكن حساسة من جسدها وذلك بسبب قرارها الانفصال عنه وفق ما أكدته إذاعة الديوان أف أم بصفاقس. وأضاف ذات المصدر أن المرأة تمكّنت من الهرب من المنزل والتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة حيث قام أعوان الفرقة المذكورة بالتحوّل إلى مقر عمل الشاب بإحدى المقاهي بطريق المهدية ليلقوا عليه القبض. وقد تم تسليم المتهم إلى مركز الحرس الوطني بطينة وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث في شأنه مشيرا إلى أن المتضررة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.