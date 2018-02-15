صفاقس: يحجز صديقته ويعذّبها حرقا

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(الشروق) ـ مكتب صفاقس
نجح أعوان فرقة شرطة النجدة بصفاقس من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 36 سنة قام باحتجاز صديقته(40 سنة) لمدة يومين داخل منزله والاعتداء عليها بالضرب بآلة حادة وتعذيبها حرقا بأماكن حساسة من جسدها وذلك بسبب قرارها الانفصال عنه وفق ما أكدته إذاعة الديوان أف أم بصفاقس. وأضاف ذات المصدر أن المرأة تمكّنت من الهرب من المنزل والتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة حيث قام أعوان الفرقة المذكورة بالتحوّل إلى مقر عمل الشاب بإحدى المقاهي بطريق المهدية ليلقوا عليه القبض. وقد تم تسليم المتهم إلى مركز الحرس الوطني بطينة وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث في شأنه مشيرا إلى أن المتضررة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
(الشروق) ـ مكتب صفاقس
نجح أعوان فرقة شرطة النجدة بصفاقس من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 36 سنة قام باحتجاز صديقته(40 سنة) لمدة يومين داخل منزله والاعتداء عليها بالضرب بآلة حادة وتعذيبها حرقا بأماكن حساسة من جسدها وذلك بسبب قرارها الانفصال عنه وفق ما أكدته إذاعة الديوان أف أم بصفاقس. وأضاف ذات المصدر أن المرأة تمكّنت من الهرب من المنزل والتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة حيث قام أعوان الفرقة المذكورة بالتحوّل إلى مقر عمل الشاب بإحدى المقاهي بطريق المهدية ليلقوا عليه القبض. وقد تم تسليم المتهم إلى مركز الحرس الوطني بطينة وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث في شأنه مشيرا إلى أن المتضررة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018