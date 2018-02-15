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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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هذا ما خطط له الجاسوس الفرنسي ديميري: السطو على عقارات وقصور البايات
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الأولى
هذا ما خطط له الجاسوس الفرنسي ديميري: السطو على عقارات وقصور البايات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 فيفري 2018

بعد تغلغل شبكة الجوسسة في عدد من أجهزة الدولة تتطرق «الشروق» في الجزء الخامس من ملف التحقيق الاستقصائي إلى كيفية اختراق 3 وزارات  وبيع قائمات سرية لأراض حكومية ..

تونس –الشروق:  تحقيق منى البوعزيزي:

«الشروق» تنشر أسرارا جديدة عن تغلغل شبكة الجوسسة داخل أروقة وزارات المالية والسياحة وأملاك الدولة ما بعد الثورة وكيفية البيع والسطو على قصور وممتلكات حكومية والسطو عليها ...
اتصل جون «د» بمدير بوزارة أملاك الدولة وطلب منه معلومات خاصة عن قصر أحمد باي بالمرسى وأجابه سليم «ق» بعد حوالي الساعة بأن القصر المذكور على ذمة الشركة التونسية الكويتية قبل انتزاعه من الدولة مما جعله يطلب منه مجددا في مكالمة أخرى جمعتهما بضرورة إدراج القصر ضمن المباني المهددة بالسقوط حتى يتمكن من افتكاكه بثمن زهيد.
العقارات
إضافة الى محاولته افتكاك قصر الباي بالمرسى عبر ادراجه ضمن المباني المهددة بالانهيار قرر جان «د»الاستثمار في القصور العتيقة والتاريخية وتم وضع قائمة تضم اسماء عدد من هذه المنشآت التاريخية مستغلا علاقته بسليم «ق» الذي تولى بدوره البحث عن الوضعيات القانونية للقصور وكان من المنتظر تحويل قصر باي بجهة منوبة الى مقر لشركة جديدة على ملك جان «د» ولكن مخططه فشل بسبب القبض على المتهمين.
ومنذ سنة 2013 الى غاية سنة 2014 تم وضع اليد على عدد من العقارات وقطعة أرض شاسعة والمعروفة باسم «هاش 11» والتي تحصل عليها بمساعدة مدير بالديوان الوطني للسياحة.
في جهة لافيات بالعاصمة تم أيضا السطو على مبان تعود للدولة وتحديدا في شارع الحرية حيث طلب جان «د» من المتهم الاول في القضية سليم «ق» تسوية وضعية عقارية لعقار تابع للدولة بشارع الحرية وملاصق لمنزل رجل أعمال يدعى «خ.ط» ولكن لم يتمكن من ذلك بسب رفض موظفين مساعدته في هذا التجاوز.
كما تم السعي لربط الصلة مع حافظ الملكية العقارية بهدف طلب المساعدة منه للاستيلاء على عقارات حكومية وبسبب فشل سليم «ق» في المهمة قرر جان «د» التوجه الى مستشار برئاسة الجمهورية لمساعدته مقابل هديا كان يجلبها من باريس.
الشركات الوهمية
نظم جان «د» لقاء خاصا بين رجل أعمال أجنبي يدعى نيل «ج» ورئيس الحكومة السابق ووزير ماليته بتعلة مساعدته على بعث مشروع يتمثل في معهد مختص في اللغة الاجنبية في حين انه كان سيتحول لمقر يجمع لقاءات وصفها المتهم الاول سليم «ق» بالمشبوهة بين عدد من الاجانب والعناصر التابعة لهم في تونس.
كما تم سنة 2014 بعث شركة وهمية مقرها العاصمة وتبين انها مختصة في غسيل الاموال حسب ما أكّده مصدر مطلع «للشروق» كما قام جان «د» بمحاولة اقناع صندوق الودائع والضمانات لمساعدته على الاستثمار بتدخل من مدير عام سابق بالإدارة العامة للديوانة.
في الفترة الممتدة من سنة 2011 الى غاية 2017 تمكنت عناصر شبكة التجسس من التغلغل داخل عدد من مكاتب 3 وزارات على غرار المالية والسياحة واملاك الدولة وتمكن المسؤولون الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع جان «د» من الحصول على كل المعلومات السرية حول اللقاءات التي جمعت الوزراء الذين تعاقبوا على سلط الإشراف مع مدراء الادارات الحساسة.
واستغل جان «د» علاقاته الشخصية بوزراء مروا على رأس هذه الوزرات وكان يتردد عليهم مما ساعده من تكوين شبكة من كبار المسؤولين كانوا يلتقون معه بمنزله ويوفرون له معلومات حول المشاريع والوضع المالي لسلط الاشراف.

بيع قائمات لأراض حكومية
الحصول على مبالغ مالية بين 450 دينارا و4 آلاف دينار عن كل معاملة
الحصول على السيرة الذاتية لمدراء عامين بـ3 وزارات
بعث مشروعين وهميين
معرفة أسرار صفقة مع جهاز تابع لوزارة النقل

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 فيفري 2018

بعد تغلغل شبكة الجوسسة في عدد من أجهزة الدولة تتطرق «الشروق» في الجزء الخامس من ملف التحقيق الاستقصائي إلى كيفية اختراق 3 وزارات  وبيع قائمات سرية لأراض حكومية ..

تونس –الشروق:  تحقيق منى البوعزيزي:

«الشروق» تنشر أسرارا جديدة عن تغلغل شبكة الجوسسة داخل أروقة وزارات المالية والسياحة وأملاك الدولة ما بعد الثورة وكيفية البيع والسطو على قصور وممتلكات حكومية والسطو عليها ...
اتصل جون «د» بمدير بوزارة أملاك الدولة وطلب منه معلومات خاصة عن قصر أحمد باي بالمرسى وأجابه سليم «ق» بعد حوالي الساعة بأن القصر المذكور على ذمة الشركة التونسية الكويتية قبل انتزاعه من الدولة مما جعله يطلب منه مجددا في مكالمة أخرى جمعتهما بضرورة إدراج القصر ضمن المباني المهددة بالسقوط حتى يتمكن من افتكاكه بثمن زهيد.
العقارات
إضافة الى محاولته افتكاك قصر الباي بالمرسى عبر ادراجه ضمن المباني المهددة بالانهيار قرر جان «د»الاستثمار في القصور العتيقة والتاريخية وتم وضع قائمة تضم اسماء عدد من هذه المنشآت التاريخية مستغلا علاقته بسليم «ق» الذي تولى بدوره البحث عن الوضعيات القانونية للقصور وكان من المنتظر تحويل قصر باي بجهة منوبة الى مقر لشركة جديدة على ملك جان «د» ولكن مخططه فشل بسبب القبض على المتهمين.
ومنذ سنة 2013 الى غاية سنة 2014 تم وضع اليد على عدد من العقارات وقطعة أرض شاسعة والمعروفة باسم «هاش 11» والتي تحصل عليها بمساعدة مدير بالديوان الوطني للسياحة.
في جهة لافيات بالعاصمة تم أيضا السطو على مبان تعود للدولة وتحديدا في شارع الحرية حيث طلب جان «د» من المتهم الاول في القضية سليم «ق» تسوية وضعية عقارية لعقار تابع للدولة بشارع الحرية وملاصق لمنزل رجل أعمال يدعى «خ.ط» ولكن لم يتمكن من ذلك بسب رفض موظفين مساعدته في هذا التجاوز.
كما تم السعي لربط الصلة مع حافظ الملكية العقارية بهدف طلب المساعدة منه للاستيلاء على عقارات حكومية وبسبب فشل سليم «ق» في المهمة قرر جان «د» التوجه الى مستشار برئاسة الجمهورية لمساعدته مقابل هديا كان يجلبها من باريس.
الشركات الوهمية
نظم جان «د» لقاء خاصا بين رجل أعمال أجنبي يدعى نيل «ج» ورئيس الحكومة السابق ووزير ماليته بتعلة مساعدته على بعث مشروع يتمثل في معهد مختص في اللغة الاجنبية في حين انه كان سيتحول لمقر يجمع لقاءات وصفها المتهم الاول سليم «ق» بالمشبوهة بين عدد من الاجانب والعناصر التابعة لهم في تونس.
كما تم سنة 2014 بعث شركة وهمية مقرها العاصمة وتبين انها مختصة في غسيل الاموال حسب ما أكّده مصدر مطلع «للشروق» كما قام جان «د» بمحاولة اقناع صندوق الودائع والضمانات لمساعدته على الاستثمار بتدخل من مدير عام سابق بالإدارة العامة للديوانة.
في الفترة الممتدة من سنة 2011 الى غاية 2017 تمكنت عناصر شبكة التجسس من التغلغل داخل عدد من مكاتب 3 وزارات على غرار المالية والسياحة واملاك الدولة وتمكن المسؤولون الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع جان «د» من الحصول على كل المعلومات السرية حول اللقاءات التي جمعت الوزراء الذين تعاقبوا على سلط الإشراف مع مدراء الادارات الحساسة.
واستغل جان «د» علاقاته الشخصية بوزراء مروا على رأس هذه الوزرات وكان يتردد عليهم مما ساعده من تكوين شبكة من كبار المسؤولين كانوا يلتقون معه بمنزله ويوفرون له معلومات حول المشاريع والوضع المالي لسلط الاشراف.

بيع قائمات لأراض حكومية
الحصول على مبالغ مالية بين 450 دينارا و4 آلاف دينار عن كل معاملة
الحصول على السيرة الذاتية لمدراء عامين بـ3 وزارات
بعث مشروعين وهميين
معرفة أسرار صفقة مع جهاز تابع لوزارة النقل

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