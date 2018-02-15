بسبب مبادرة «المساواة في الميراث»: عامان سجنا لمتشدّد «كفّر» رئيس الجمهورية

تونس ـ الشروق

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق عنصر تكفيري متهم بتكفير رئيس الجمهورية.

ويستفاد من وقائع ملف القضية أن إحدى الوحدات الأمنية المختصة رصدت على شبكة التواصل الاجتماعي تدوينات شتم في فحواها صاحبها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. كما تم رصد تدوينة أخرى «كفّر» في فحواها رئيس الجمهورية وذلك مباشرة بعد إعلانه عن فتح مبادرات تدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وبمزيد من التحريات أن صاحب تلك التدوينة هو عنصر تكفيري من سكان المنيهلة ولاية أريانة. وهو مسجل لدى الوحدات الأمنية كعنصر تكفيري سبق له المشاركة في خيمات دعوية دعت إلى ما اعتبرته «جهادا» في سوريا. فتم إيقافه. وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن إلى حين مثوله مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب والتي قضت بسجنه مدة عامين اثنين مع إخضاعه للمراقبة الإدارية عاما واحدا مباشرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.





سليم العجرودي