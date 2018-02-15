بسبب مبادرة «المساواة في الميراث»: عامان سجنا لمتشدّد «كفّر» رئيس الجمهورية

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تونس ـ الشروق
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق عنصر تكفيري متهم بتكفير رئيس الجمهورية.
ويستفاد من وقائع ملف القضية أن إحدى الوحدات الأمنية المختصة رصدت على شبكة التواصل الاجتماعي تدوينات شتم في فحواها صاحبها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. كما تم رصد تدوينة أخرى «كفّر» في فحواها رئيس الجمهورية وذلك مباشرة بعد إعلانه عن فتح مبادرات تدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وبمزيد من التحريات أن صاحب تلك التدوينة هو عنصر تكفيري من سكان المنيهلة ولاية أريانة. وهو مسجل لدى الوحدات الأمنية كعنصر تكفيري سبق له المشاركة في خيمات دعوية دعت إلى ما اعتبرته «جهادا» في سوريا. فتم إيقافه. وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن إلى حين مثوله مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب والتي قضت بسجنه مدة عامين اثنين مع إخضاعه للمراقبة الإدارية عاما واحدا مباشرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
تونس ـ الشروق
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق عنصر تكفيري متهم بتكفير رئيس الجمهورية.
ويستفاد من وقائع ملف القضية أن إحدى الوحدات الأمنية المختصة رصدت على شبكة التواصل الاجتماعي تدوينات شتم في فحواها صاحبها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. كما تم رصد تدوينة أخرى «كفّر» في فحواها رئيس الجمهورية وذلك مباشرة بعد إعلانه عن فتح مبادرات تدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وبمزيد من التحريات أن صاحب تلك التدوينة هو عنصر تكفيري من سكان المنيهلة ولاية أريانة. وهو مسجل لدى الوحدات الأمنية كعنصر تكفيري سبق له المشاركة في خيمات دعوية دعت إلى ما اعتبرته «جهادا» في سوريا. فتم إيقافه. وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن إلى حين مثوله مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب والتي قضت بسجنه مدة عامين اثنين مع إخضاعه للمراقبة الإدارية عاما واحدا مباشرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018