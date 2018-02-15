بسبب غياب قانون لحماية المعطيات الشخصية: تونس على «قائمة سوداء» أخرى؟

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي:

بالرغم من التحذيرات المتتالية ,وبالرغم من دق ناقوس الخطر اكثر من مرّة ,الاّ ان السلطة في تونس لا تستفيق الاّ بعد وقوع «الكارثة « ..هذه اللامبالاة في التعاطي مع قضايا مصيرية يبدو انها ستقودنا في الايام القادمة الى دخول «قائمة سوداء» أخر.

تتالت التصنيفات في الفترة الاخيرة وتنقّلت تونس من قائمة سوداء الى أخرى اكثر سوادا ,تونس التي لم تستفق بعد من صدمة تصنيفها من قبل الاتحاد الاوروبي «جنّة ضريبية « وسارعت الى اصلاح الامر وتداركه ,دخلت في قائمة اخرى اكثر احراجا واساءة وهي قائمة الدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال و تمويل الارهاب ,تصنيف اخر اعتمده الاتحاد ,ومهما تكن المبرّرات والقراءات والحجج التي اعتمدتها اوروبا , ان كانت موضوعية او لا ,فان امر التصنيف حاصل وبشكل رسمي .

التقاعس والتقصير

اصابع الاتهام وُجّهت جميعها الى كل من تقاعس وقصّر في مهمة ايصال ما يحدث حقيقة في تونس و تطوّر المنظومة التشريعية في كل السياقات .. لكن بالرغم من كل الاتهامات وموجة الغضب التي اجتاحت الراي العام في تونس وبالرغم من اقالة محافظ البنك المركزي الشادلي العياري ارتباطا بهذا الملف .. الاّ ان شيئا لم يتغيّر.

كل المورّطين في «التخاذل» يبدو انهم يواصلون السير في نفس النهج حتى تُضاف تونس الى قائمة سوداء اخرى ,ويبدو اننا على وشك الدخول الى قائمة اخرى يُعدّها الاتحاد الاوروبي ,وهذه المرة في مجال حماية المعطيات الشخصية ,فتونس التي اصبحت منذ غرة نوفمبر 2017 عضوا بالإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ,بعد ان صادقت على بروتوكولها الإضافي رقم 181، بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 المؤرخ في 30 ماي 2017، وإيداع وثائق المصادقة عليها لدى المجلس الأوروبي في 17 جويلية 2017 , وتونس التي اعترفت بها الدول الاوروبية كدولة تتميّز بحسن التمشي نحو إرساء منظومة تحمي فعليا المعطيات الشخصية وهو ما يمنحها امكانية تحويل المعطيات الشخصية من دول الإتحاد الأوروبي اليها .. مُقدمة على خسارة هذا التميّز والدخول في «قائمة « الدول التي لا ترغب اوروبا في تبادل المعطيات الشخصية معها باعتبار ان هذه المعطيات مشكوك في مدى المحافظة عليها.

تطوير التشريع الاوروبي

الاتحاد الاوروبي ,الشريك الاقتصادي الاول لتونس سيطوّر اطاره القانوني في مجال حماية المعطيات الشخصية وسينطلق فعليا في الاطار الجديد يوم 25 ماي 2018 ، وهو تاريخ دخول التشريع الأوروبي الجديد عدد 2016/97 حيز النفاذ.. لكن هذا التطور في مستوى التشريع الاوروبي لم يرافقه تطور تشريعي تونسي بالتوازي مع ما يحدث في اوروبا وهو ما يهدّد باقصاء تونس من عديد التعاملات.

بقي التشريع التونسي على حاله بالرغم من التحذيرات التي اطلقها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس عشرات المرات ..قدّاس صرّح للشروق انه راسل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الماضي واعلمه بان الاتحاد الاوروبي سيدخل يوم 25 ماي 2018 في سياق اطار تشريعي جديد في علاقة بالعطيات الشخصية .قدّاش اضاف ان اوروبا ستنغلق على نفسها ولن تتعامل الاّ مع الدول الحامية للمعطيات الشخصية ,فالدولة التي ترى اوروبا انها لا تحمي المعطيات الشخصية لن تتعامل معها .

مشروع قانون

قدّاس شدّد على ان هذا الاجراء سيؤثر بشكل مباشر على «مراكز النّداء « وعلى البنوك ... مشيرا الى ان الهيئة قامت بصياغة مشروع قانون منذ جوان 2017 وكان القانون الاوروبي منطلقها في ذلك وتم تقديم النص الى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لكن الى حد الان لم يتم تمريره في مجلس الوزراء .

قدّاس أشار الى مشروع القانون في صيغته الاولى يضم 200 فصلا لكن بعد نقاشات مع كل الاطراف المتداخلة في مضمونه تم التخفيض من عدد الفصول لتصل الى 160 فصلا فقط ,كما شدّد قدّاس على اقتناع رئيس الحكومة يوسف الشاهد باهمية تمرير هذا المشروع مشيرا الى ضرورة الاسراع به قبل ان نكون خارج تعاملات الفضاء الاوروبي.

قانون 2004

تعتمد تونس في ملف حماية المعطيات الشخصية على قانون 2004 و الذي تسبب في تصنيف الإتحاد الأوروبي لتونس «دولة لا تتوفر فيها ضمانات حماية ملائمة للمعطيات الشخصية وفق المعايير الدولية « ممّا عرقل استقطاب المستثمرين باعتبار الشك في مصير معطياتهم الشخصية ,خلافا لدول اخرى مثل المغرب

طلبات اوروبا

عندما طلبت الحكومة التونسية من المجلس الأوروبي الانضمام إلى الاتفاقية 108 المتعلقة بمبادئ حماية المعطيات الشخصية طالبت اوروبا في المقابل بتغيير القوانين وملاءمتها مع المعايير الدولية لحماية المعطيات الشخصية.