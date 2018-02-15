جريدة الشروق ليوم الخميس 15 فيفري 2018

فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي

في عمليّة خلط للأوراق على الطريقة الاستخباراتية، والتي تعتمد على بثّ المعلومة ثم سحبها، قال أمس رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أنه لم يبلغ الادارة الامريكية...