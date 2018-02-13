حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة

مكتب الساحل- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز الأمن الوطني بحمام سوسة في إلقاء القبض على زوج عمد إلى الاعتداء على زوجته بآلة حادة (سكينة) مما استوجب نقلها إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وللاشارة فإن سبب الاعتداء متعلق بعدم دفع الأخير للنفقة.

وقد أكد مصدر أمني للشروق اون لاين أن المعتدي عليها ام لخمسة أطفال وان المظنون فيه في حالة إيقاف بعد أن أذنت النيابة العمومية بذلك بعد مراجعتها.