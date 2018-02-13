العياري: لدينا قرابة 50 مراسلة من لجنة التحاليل المالية الى الحكومة حول تصنيفات محتملة لتونس

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أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، الشاذلي العياري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018 أن لديه مراسلات (50 أو 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه أعضاء اللجنة على ان تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الأموال لكن تنقصها الفعالية ".
ولفت العياري في ذات السياق ، "بأنّ تونس كانت متخوفة من اجتماع الارجنيتن (نوفمبر 2017) وان اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على اثره الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الالتزامات".
أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، الشاذلي العياري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018 أن لديه مراسلات (50 أو 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه أعضاء اللجنة على ان تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الأموال لكن تنقصها الفعالية ".
ولفت العياري في ذات السياق ، "بأنّ تونس كانت متخوفة من اجتماع الارجنيتن (نوفمبر 2017) وان اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على اثره الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الالتزامات".
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018