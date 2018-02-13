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يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
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منوبة: وقفة احتجاجية بالمعهد الثانوي "الشباب" للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد
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شروق الجهات
منوبة: وقفة احتجاجية بالمعهد الثانوي "الشباب" للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد
14 فيفري 2018 | 12:50

نفّذ الإطار التربوي بالمعهد الثانوي « الشباب » بدوار هيشر من ولاية منوبة ، اليوم الاربعاء ، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بداية من الساعة الثامنة صباحا للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد وتأمينه، وذلك بعد أن تعرّض أستاذة بالمعهد، أمس، الى محاولة سرقة « براكاج »، حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بدوار هيشر، حسان العرفاوي، مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح أن منحرفين اثنين قاما بتتبع سيارتها على متن دراجة نارية، حيث اقتحما مأوى المعهد وارهباها ثم لاذا بالفرار بعد ان رصد تحركاتهما بعض الاساتذة المارين صدفة.

وأضاف أن معهد « فرحات حشاد » بدوار هيشر شهد بدوره وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة الى الساعة منتصف النهار ، وذلك تضامنا مع معهد « الشباب » وللمطالبة ايضا بدورية امنية في محيط المعهد بعد تعرض تلميذ مساء امس ايضا الى عملية « براكاج » تحت تهديد من قبل منحرفين .

وبيّن كاتب عام النقابة الاساسية ان مثل هذه الحوادث تكررت في اكثر من مناسبة مشيرا الى ان ن الحضور الامني لم يكن مكثفا، كما تم الاتفاق عليه في اكثر من مناسبة مع السلط الجهوية والامنية. وافاد بان هذا الوضع دفع الاطار التربوي بالمؤسستين الى المطالبة مجددا بتجسيم مطالبه المتمثلة في تأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية الاساتذة والاطار الاداري والتلاميذ.

وأشار الى أن المطالب التي تم ابلاغها الى مدير التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية، الذي عقد جلسة بمقر المعهد صبيحة اليوم، تشمل ايضا تعهد محيط معهد الشباب بالنظافة وخاصة الملاعب الرياضية خاصة وان السلط المحلية كانت قد تعهدت بالقيام بحملات نظافة لكنها لم تف بتعهداتها .

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شروق الجهات
منوبة: وقفة احتجاجية بالمعهد الثانوي "الشباب" للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد
14 فيفري 2018 | 12:50

نفّذ الإطار التربوي بالمعهد الثانوي « الشباب » بدوار هيشر من ولاية منوبة ، اليوم الاربعاء ، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بداية من الساعة الثامنة صباحا للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد وتأمينه، وذلك بعد أن تعرّض أستاذة بالمعهد، أمس، الى محاولة سرقة « براكاج »، حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بدوار هيشر، حسان العرفاوي، مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح أن منحرفين اثنين قاما بتتبع سيارتها على متن دراجة نارية، حيث اقتحما مأوى المعهد وارهباها ثم لاذا بالفرار بعد ان رصد تحركاتهما بعض الاساتذة المارين صدفة.

وأضاف أن معهد « فرحات حشاد » بدوار هيشر شهد بدوره وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة الى الساعة منتصف النهار ، وذلك تضامنا مع معهد « الشباب » وللمطالبة ايضا بدورية امنية في محيط المعهد بعد تعرض تلميذ مساء امس ايضا الى عملية « براكاج » تحت تهديد من قبل منحرفين .

وبيّن كاتب عام النقابة الاساسية ان مثل هذه الحوادث تكررت في اكثر من مناسبة مشيرا الى ان ن الحضور الامني لم يكن مكثفا، كما تم الاتفاق عليه في اكثر من مناسبة مع السلط الجهوية والامنية. وافاد بان هذا الوضع دفع الاطار التربوي بالمؤسستين الى المطالبة مجددا بتجسيم مطالبه المتمثلة في تأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية الاساتذة والاطار الاداري والتلاميذ.

وأشار الى أن المطالب التي تم ابلاغها الى مدير التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية، الذي عقد جلسة بمقر المعهد صبيحة اليوم، تشمل ايضا تعهد محيط معهد الشباب بالنظافة وخاصة الملاعب الرياضية خاصة وان السلط المحلية كانت قد تعهدت بالقيام بحملات نظافة لكنها لم تف بتعهداتها .

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منوبة: وقفة احتجاجية بالمعهد الثانوي "الشباب" للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد
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عبد الحميد الرياحي
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