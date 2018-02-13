منوبة: وقفة احتجاجية بالمعهد الثانوي "الشباب" للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد

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نفّذ الإطار التربوي بالمعهد الثانوي « الشباب » بدوار هيشر من ولاية منوبة ، اليوم الاربعاء ، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بداية من الساعة الثامنة صباحا للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد وتأمينه، وذلك بعد أن تعرّض أستاذة بالمعهد، أمس، الى محاولة سرقة « براكاج »، حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بدوار هيشر، حسان العرفاوي، مراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح أن منحرفين اثنين قاما بتتبع سيارتها على متن دراجة نارية، حيث اقتحما مأوى المعهد وارهباها ثم لاذا بالفرار بعد ان رصد تحركاتهما بعض الاساتذة المارين صدفة.
وأضاف أن معهد « فرحات حشاد » بدوار هيشر شهد بدوره وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة الى الساعة منتصف النهار ، وذلك تضامنا مع معهد « الشباب » وللمطالبة ايضا بدورية امنية في محيط المعهد بعد تعرض تلميذ مساء امس ايضا الى عملية « براكاج » تحت تهديد من قبل منحرفين .
وبيّن كاتب عام النقابة الاساسية ان مثل هذه الحوادث تكررت في اكثر من مناسبة مشيرا الى ان ن الحضور الامني لم يكن مكثفا، كما تم الاتفاق عليه في اكثر من مناسبة مع السلط الجهوية والامنية. وافاد بان هذا الوضع دفع الاطار التربوي بالمؤسستين الى المطالبة مجددا بتجسيم مطالبه المتمثلة في تأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية الاساتذة والاطار الاداري والتلاميذ.
وأشار الى أن المطالب التي تم ابلاغها الى مدير التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية، الذي عقد جلسة بمقر المعهد صبيحة اليوم، تشمل ايضا تعهد محيط معهد الشباب بالنظافة وخاصة الملاعب الرياضية خاصة وان السلط المحلية كانت قد تعهدت بالقيام بحملات نظافة لكنها لم تف بتعهداتها .
نفّذ الإطار التربوي بالمعهد الثانوي « الشباب » بدوار هيشر من ولاية منوبة ، اليوم الاربعاء ، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بداية من الساعة الثامنة صباحا للمطالبة بتكثيف الدوريات الامنية في محيط المعهد وتأمينه، وذلك بعد أن تعرّض أستاذة بالمعهد، أمس، الى محاولة سرقة « براكاج »، حسب ما أفاد به كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بدوار هيشر، حسان العرفاوي، مراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح أن منحرفين اثنين قاما بتتبع سيارتها على متن دراجة نارية، حيث اقتحما مأوى المعهد وارهباها ثم لاذا بالفرار بعد ان رصد تحركاتهما بعض الاساتذة المارين صدفة.
وأضاف أن معهد « فرحات حشاد » بدوار هيشر شهد بدوره وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة الى الساعة منتصف النهار ، وذلك تضامنا مع معهد « الشباب » وللمطالبة ايضا بدورية امنية في محيط المعهد بعد تعرض تلميذ مساء امس ايضا الى عملية « براكاج » تحت تهديد من قبل منحرفين .
وبيّن كاتب عام النقابة الاساسية ان مثل هذه الحوادث تكررت في اكثر من مناسبة مشيرا الى ان ن الحضور الامني لم يكن مكثفا، كما تم الاتفاق عليه في اكثر من مناسبة مع السلط الجهوية والامنية. وافاد بان هذا الوضع دفع الاطار التربوي بالمؤسستين الى المطالبة مجددا بتجسيم مطالبه المتمثلة في تأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية الاساتذة والاطار الاداري والتلاميذ.
وأشار الى أن المطالب التي تم ابلاغها الى مدير التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية، الذي عقد جلسة بمقر المعهد صبيحة اليوم، تشمل ايضا تعهد محيط معهد الشباب بالنظافة وخاصة الملاعب الرياضية خاصة وان السلط المحلية كانت قد تعهدت بالقيام بحملات نظافة لكنها لم تف بتعهداتها .
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018