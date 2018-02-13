غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء ولاية جندوبة يوم 10 فيفري 2018 البحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة"، تضررت فيها شركة مختصة في حفر وجهر الآبار العميقة حيث تعرضت لسرقة سلك كهربائي من مادة النحاس يبلغ طوله 180 مترا، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحري في الموضوع تمكنت الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على صاحب محل لبيع المواد المستعملة وحجزت لديه سلك كهربائي من النحاس طوله 35 مترا كان يعتزم التفريط فيه بالبيع وبتفتيش المحل تفتيشا دقيقا تمّ حجز 10 كلغ من مادة "النحاس"، 05 هياكل محركات سيارات، صندوق تغيير سرعة لشاحنة، قطع غيار مختلفة، 04 مجلدات كبيرة الحجم تتضمن أرشيف صحف يومية تونسية خلال فترة السبعينات.

وبالتحري معه إعترف بأنه تحصل على كمية النحاس المحجوزة من شخص قاطن بالجهة عمره 47 سنة والذي بإلقاء القبض عليه والتحري معه إعترف بضلوعه في سرقة الأسلاك الكهربائية.

أما بخصوص مصدر المجلدات فقد اعترف أنه اشتراها خلال مزاد تمّ تنظيمه بالجهة منذ 10 سنوات.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومواصلة التحريات معهما والتنسيق مع الجهات المعنية في خصوص المجلدات المذكورة.