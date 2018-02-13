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يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
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الاعتصامات بالسكك الحديدية.... تعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار وخسائر أولية تقدر بـ37 مليون دينار خلال سنة 2017
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الأولى
الاعتصامات بالسكك الحديدية.... تعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار وخسائر أولية تقدر بـ37 مليون دينار خلال سنة 2017
14 فيفري 2018 | 12:39

اعتصامات بالجملة اثقلت كاهل الشركات العمومية وخاصة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي عقدت في شانها عديد الجلسات لعل اخرها تلك التي انعقدت يوم 05 جانفي 2018 تحت إشراف وزير النقل رضوان عيارة لايجاد حلول لفض هذا الاشكال.

ومن بين الخطوات التي تم اتخاذها وبمقتضى الإذن الصادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 جانفي 2018 ، واثر الخسائر الفادحة التي تكبدها النقل الحديدي عقب التحركات الاجتماعية التي أثرت سلبا على آداء نشاطه وحدت من نجاعته في حرم الملك الحديدي وخاصة في خطوط الجنوب التي تؤمن نقل المسافرين بين المدن ونقل الفسفاط، تم تعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار الحاصلة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتقييم الكسب الفائت منذ سنة 2012.

وكتقييم أولي سجلت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية العديد من الاعتصامات والتي دام بعضها لعدة سنوات خاصة بالحوض المنجمي وبمختلف مسالك نقل الفسفاط ولازالت مصالح الشركة تجابه هذه الظاهرة إلى اليوم على مستوى لخط رقم 13 الرابط بين قفصة وصفاقس وهو خط حيوي وجوهري لنقل الفسفاط والبضائع والمسافرين حيث تم قطعه سنة 2017 لمدة تقارب الـ 10 أشهر ويتواصل قطعه إلى الآن حيث شهدت محطة أم العرائس أكثر أيام الاعتصامات وهي مغلقة منذ 15 جانفي 2016.

كما بلغ عدد الاعتصامات خلال سنة 2017 نحو 102 اعتصام مقابل 46 اعتصام خلال سنة 2015 أي بتطور يقدر بنسبة 121.73 % وضياع أيام العمل تعد بالآلاف كلفت الشركة خسائر مادية فادحة وكسب فائت يقدر بـ 20 مليون دينار دون اعتبار التكاليف القارة من الأجور والمعدات والتي تقدر سنويا بحوالي 17 مليون دينار.

بالإضافة إلى ذلك فقد بلغت قيمة الكسب الفائت بسبب تكرر الاعتصامات في حرم السكة الحديدية حسب التقديرات الأولية خلال سنة 2017 حوالي 19453 ألف دينار بينما بلغت خلال سنة 2015 حوالي 9247 ألف دينار أي بتطور بلغ نسبة 52.46 %

وللاطلاع على قيمة الكسب الفائت حسب النشاط ووفقا للتقديرات الأولية، فقد سجلت الشركة خسائر في قيمة الكسب الفائت خلال نشاطها في نقل الفسفاط سنة 2017 حوالي 076 14 ألف دينار وذلك بعد إلغاء نحو 744 رحلة قطار أي بتطور بلغ نسبة 73.45 % مقارنة بسنة 2015 حيث بلغت فيها قيمة الكسب الفائت حوالي 8115 ألف دينار بإلغاء نحو 709 رحلة

كما بلغت قيمة الكسب الفائت خلال نشاط نقل البضائع خلال سنة 2017 حوالي 3248 ألف دينار أي تطور بنسية 217.18% مقارنة بسنة 2015 حيث بلغت فيها قيمة الكسب الفائت حوالي 1024 ألف دينار بينما بلغت قيمة الكسب الفائت من نشاط نقل المسافرين بين المدن خلال سنة 2017 حوالي 2129 ألف دينار بعد أن كانت حوالي 108 آلاف دينار خلال سنة 2015 أي بتطور بنسبة 18.71%.

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الأولى
الاعتصامات بالسكك الحديدية.... تعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار وخسائر أولية تقدر بـ37 مليون دينار خلال سنة 2017
14 فيفري 2018 | 12:39

اعتصامات بالجملة اثقلت كاهل الشركات العمومية وخاصة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي عقدت في شانها عديد الجلسات لعل اخرها تلك التي انعقدت يوم 05 جانفي 2018 تحت إشراف وزير النقل رضوان عيارة لايجاد حلول لفض هذا الاشكال.

ومن بين الخطوات التي تم اتخاذها وبمقتضى الإذن الصادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 جانفي 2018 ، واثر الخسائر الفادحة التي تكبدها النقل الحديدي عقب التحركات الاجتماعية التي أثرت سلبا على آداء نشاطه وحدت من نجاعته في حرم الملك الحديدي وخاصة في خطوط الجنوب التي تؤمن نقل المسافرين بين المدن ونقل الفسفاط، تم تعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار الحاصلة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتقييم الكسب الفائت منذ سنة 2012.

وكتقييم أولي سجلت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية العديد من الاعتصامات والتي دام بعضها لعدة سنوات خاصة بالحوض المنجمي وبمختلف مسالك نقل الفسفاط ولازالت مصالح الشركة تجابه هذه الظاهرة إلى اليوم على مستوى لخط رقم 13 الرابط بين قفصة وصفاقس وهو خط حيوي وجوهري لنقل الفسفاط والبضائع والمسافرين حيث تم قطعه سنة 2017 لمدة تقارب الـ 10 أشهر ويتواصل قطعه إلى الآن حيث شهدت محطة أم العرائس أكثر أيام الاعتصامات وهي مغلقة منذ 15 جانفي 2016.

كما بلغ عدد الاعتصامات خلال سنة 2017 نحو 102 اعتصام مقابل 46 اعتصام خلال سنة 2015 أي بتطور يقدر بنسبة 121.73 % وضياع أيام العمل تعد بالآلاف كلفت الشركة خسائر مادية فادحة وكسب فائت يقدر بـ 20 مليون دينار دون اعتبار التكاليف القارة من الأجور والمعدات والتي تقدر سنويا بحوالي 17 مليون دينار.

بالإضافة إلى ذلك فقد بلغت قيمة الكسب الفائت بسبب تكرر الاعتصامات في حرم السكة الحديدية حسب التقديرات الأولية خلال سنة 2017 حوالي 19453 ألف دينار بينما بلغت خلال سنة 2015 حوالي 9247 ألف دينار أي بتطور بلغ نسبة 52.46 %

وللاطلاع على قيمة الكسب الفائت حسب النشاط ووفقا للتقديرات الأولية، فقد سجلت الشركة خسائر في قيمة الكسب الفائت خلال نشاطها في نقل الفسفاط سنة 2017 حوالي 076 14 ألف دينار وذلك بعد إلغاء نحو 744 رحلة قطار أي بتطور بلغ نسبة 73.45 % مقارنة بسنة 2015 حيث بلغت فيها قيمة الكسب الفائت حوالي 8115 ألف دينار بإلغاء نحو 709 رحلة

كما بلغت قيمة الكسب الفائت خلال نشاط نقل البضائع خلال سنة 2017 حوالي 3248 ألف دينار أي تطور بنسية 217.18% مقارنة بسنة 2015 حيث بلغت فيها قيمة الكسب الفائت حوالي 1024 ألف دينار بينما بلغت قيمة الكسب الفائت من نشاط نقل المسافرين بين المدن خلال سنة 2017 حوالي 2129 ألف دينار بعد أن كانت حوالي 108 آلاف دينار خلال سنة 2015 أي بتطور بنسبة 18.71%.

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