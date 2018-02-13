البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع لاعب كرة اليد التونسي حسام البدوي (33 عاما)، قادماً من نادي الوحدة السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

وسبق للبدوي ان لعب في صفوف النجم الساحلي وفي نسر طبلبة وفي أندية الأهلي والاتحاد في ليبيا، والصفا السعودي.

وسينضم البدوي لزميله كمال العلويني الذي تعاقد معه النادي في بداية الموسم الجاري.

وينتظر ان يعزز حسام البدوي فريق الاهلي في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 14 للأندية أبطال الكؤوس والتى سينظمها نادي ساقية الزيت بمدينة صفاقس في الفترة من 15 الي 25 مارس المقبل.