البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي

-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018
أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع لاعب كرة اليد التونسي حسام البدوي (33 عاما)، قادماً من نادي الوحدة السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.
وسبق للبدوي ان لعب في صفوف النجم الساحلي وفي نسر طبلبة وفي أندية الأهلي والاتحاد في ليبيا، والصفا السعودي.
وسينضم البدوي لزميله كمال العلويني الذي تعاقد معه النادي في بداية الموسم الجاري.
وينتظر ان يعزز حسام البدوي فريق الاهلي في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 14 للأندية أبطال الكؤوس والتى سينظمها نادي ساقية الزيت بمدينة صفاقس في الفترة من 15 الي 25 مارس المقبل.
أنهت إدارة النادي الأهلي السعودي إجراءات التعاقد مع لاعب كرة اليد التونسي حسام البدوي (33 عاما)، قادماً من نادي الوحدة السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.
وسبق للبدوي ان لعب في صفوف النجم الساحلي وفي نسر طبلبة وفي أندية الأهلي والاتحاد في ليبيا، والصفا السعودي.
وسينضم البدوي لزميله كمال العلويني الذي تعاقد معه النادي في بداية الموسم الجاري.
وينتظر ان يعزز حسام البدوي فريق الاهلي في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 14 للأندية أبطال الكؤوس والتى سينظمها نادي ساقية الزيت بمدينة صفاقس في الفترة من 15 الي 25 مارس المقبل.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018