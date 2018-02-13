التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه

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تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من ولاية أريانة يوم أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على عُنصرين تكفيريّين عمرهما 23 و37 سنة قاطنين بالجهة.
وبالتحرّي معهما إعترفا بأنهما ينتميان إلى خليّة تكفيريّة تنشط بين حيّ التضامن وحيّ 02 مارس معتمديّة التضامن وتقوم بالإعتداء بالعنف بواسطة الأسلحة البيضاء على كلّ من يعتبرونه كافرا وخارجا عن الدّين الإسلامي وخاصّة منهم من يتناولون المشروبات الكحوليّة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "تكوين وفاق قصد التكفير والدّعوة إليه والاعتداء بالعنف بواسطة أسلحة بيضاء والإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عدد 04 عناصر تكفيريّة أخرى بالتفتيش شملتهم الأبحاث في القضيّة والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض عليهم.
تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من ولاية أريانة يوم أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على عُنصرين تكفيريّين عمرهما 23 و37 سنة قاطنين بالجهة.
وبالتحرّي معهما إعترفا بأنهما ينتميان إلى خليّة تكفيريّة تنشط بين حيّ التضامن وحيّ 02 مارس معتمديّة التضامن وتقوم بالإعتداء بالعنف بواسطة الأسلحة البيضاء على كلّ من يعتبرونه كافرا وخارجا عن الدّين الإسلامي وخاصّة منهم من يتناولون المشروبات الكحوليّة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "تكوين وفاق قصد التكفير والدّعوة إليه والاعتداء بالعنف بواسطة أسلحة بيضاء والإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عدد 04 عناصر تكفيريّة أخرى بالتفتيش شملتهم الأبحاث في القضيّة والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض عليهم.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018