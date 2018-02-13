التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من ولاية أريانة يوم أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على عُنصرين تكفيريّين عمرهما 23 و37 سنة قاطنين بالجهة.

وبالتحرّي معهما إعترفا بأنهما ينتميان إلى خليّة تكفيريّة تنشط بين حيّ التضامن وحيّ 02 مارس معتمديّة التضامن وتقوم بالإعتداء بالعنف بواسطة الأسلحة البيضاء على كلّ من يعتبرونه كافرا وخارجا عن الدّين الإسلامي وخاصّة منهم من يتناولون المشروبات الكحوليّة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "تكوين وفاق قصد التكفير والدّعوة إليه والاعتداء بالعنف بواسطة أسلحة بيضاء والإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وإدراج عدد 04 عناصر تكفيريّة أخرى بالتفتيش شملتهم الأبحاث في القضيّة والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإلقاء القبض عليهم.