الاستعداد للانتخابات البلدية: آفاق تونس يحذّر من تسخير إمكانيات الدولة لخدمة الأحزاب الحاكمة وينبّه إلى عدم حياد الإدارة

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حذّر حزب آفاق تونس اليوم الأربعاء من « عودة الممارسات السلبية عبر تسخير إمكانيات الدولة لخدمة الأحزاب الحاكمة وتسليط ضغوطات في عديد الجهات على مرشحين وعائلاتهم « في ظل الإستعداد للإنتخابات البلدية « .
كما نبّه في بيان له إلى عدم حياد الإدارة عبر انخراط موظفين عموميين في حملة الحزبين الحاكمين موضّحا انّ ما تعيشه تونس هذه الفترة من استعداد للانتخابات البلدية يعد حركيّة سياسية إيجابية ومهما للحياة الديمقراطية في تونس بالنظر إلى أن الإصلاح يمر أولا عبر حكم محلي ناجع لافتا في هذا الصدد الى ان هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة لا تخدم المصلحة الوطنية ويمكنها أن تمسّ من المناخ العام للانتخابات وأن تحرم تونس من انتخابات شفافة ونزيهة.
وأكّد آفاق تونس أنه يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قائماته الحزبية وقائماته الائتلافية صلب الإتحاد المدني لكنّه يتابع بانشغال عودة ممارسات الماضي السلبية داعيا المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى مزيد من اليقظة للتفطن والتنديد بمثل هذه الممارسات.
حذّر حزب آفاق تونس اليوم الأربعاء من « عودة الممارسات السلبية عبر تسخير إمكانيات الدولة لخدمة الأحزاب الحاكمة وتسليط ضغوطات في عديد الجهات على مرشحين وعائلاتهم « في ظل الإستعداد للإنتخابات البلدية « .
كما نبّه في بيان له إلى عدم حياد الإدارة عبر انخراط موظفين عموميين في حملة الحزبين الحاكمين موضّحا انّ ما تعيشه تونس هذه الفترة من استعداد للانتخابات البلدية يعد حركيّة سياسية إيجابية ومهما للحياة الديمقراطية في تونس بالنظر إلى أن الإصلاح يمر أولا عبر حكم محلي ناجع لافتا في هذا الصدد الى ان هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة لا تخدم المصلحة الوطنية ويمكنها أن تمسّ من المناخ العام للانتخابات وأن تحرم تونس من انتخابات شفافة ونزيهة.
وأكّد آفاق تونس أنه يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قائماته الحزبية وقائماته الائتلافية صلب الإتحاد المدني لكنّه يتابع بانشغال عودة ممارسات الماضي السلبية داعيا المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى مزيد من اليقظة للتفطن والتنديد بمثل هذه الممارسات.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018