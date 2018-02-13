حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي ولاية تونس تمكّنت يوم امس من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه صادرة في شانه 23 منشور تفتيش من أجل "إصدار صكوك بدون رصيد" و"التحيل" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 86 سنة.

وتمّ الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.