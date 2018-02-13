المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه

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13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
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13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
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12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
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12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
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12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
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11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
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10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
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10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: أقدم يوم امس كارم نصيب معتصم بمدينة المظيلة على خياطة فمه كما دخل في إضراب جوع وحشي منذ ليلة البارحة وقد أكد شقيقه ان هذه الحركة التصعيدية جاءت بعد تواصل تجاهل السلط المركزية مطالبهم مشيرا إلى أنهم من عائلة أفرادها معطلين عن العمل وشاركوا في كل مناظرات الشركة منذ 2008 ولكن لم يتم قبول اي فرد منهم مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لتقديم حلول مستدامة لكل الشباب المعتصم بمدينة المظيلة هذا وبعد كارم نصيب من معتصمي حي القوس بمدينة المظيلة التي تشهد انتصاب اكثر من 15خيمة موزعة على مختلف الأحياء.
مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: أقدم يوم امس كارم نصيب معتصم بمدينة المظيلة على خياطة فمه كما دخل في إضراب جوع وحشي منذ ليلة البارحة وقد أكد شقيقه ان هذه الحركة التصعيدية جاءت بعد تواصل تجاهل السلط المركزية مطالبهم مشيرا إلى أنهم من عائلة أفرادها معطلين عن العمل وشاركوا في كل مناظرات الشركة منذ 2008 ولكن لم يتم قبول اي فرد منهم مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لتقديم حلول مستدامة لكل الشباب المعتصم بمدينة المظيلة هذا وبعد كارم نصيب من معتصمي حي القوس بمدينة المظيلة التي تشهد انتصاب اكثر من 15خيمة موزعة على مختلف الأحياء.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018