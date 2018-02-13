المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني: أقدم يوم امس كارم نصيب معتصم بمدينة المظيلة على خياطة فمه كما دخل في إضراب جوع وحشي منذ ليلة البارحة وقد أكد شقيقه ان هذه الحركة التصعيدية جاءت بعد تواصل تجاهل السلط المركزية مطالبهم مشيرا إلى أنهم من عائلة أفرادها معطلين عن العمل وشاركوا في كل مناظرات الشركة منذ 2008 ولكن لم يتم قبول اي فرد منهم مطالبا الحكومة بالتدخل العاجل لتقديم حلول مستدامة لكل الشباب المعتصم بمدينة المظيلة هذا وبعد كارم نصيب من معتصمي حي القوس بمدينة المظيلة التي تشهد انتصاب اكثر من 15خيمة موزعة على مختلف الأحياء.