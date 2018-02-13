ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين

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أفاد وسائل اعلام ليبيبة بوفاة 22 شخصا بينهم سيدة وطفل جميعهم من المهاجرين غير الشرعيين في حادث مروري فجر اليوم الأربعاء جنوبي مدينة "بني وليد" غربي ليبيا.
ونقلت صحيفة "المرصد الليبية" اليوم عن المصدر الطبي قوله إن اجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مستشفيات طرابلس، بينما يحتاج سبعة منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة فيما كانت إصابات الباقين بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات.
وقال مصدر أمني من مدينة بني وليد إن حادث السير وقع في حدود الساعة 3.50 صباحًا بانقلاب شاحنة تقل قرابة 150 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بينها أريترية وصومالية .
وأضاف أن الشاحنة المنكوبة كانت قادمة من الجنوب، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت الى مكان الحادث لإجلاء المصابين الى مستشفى بن وليد العام .
أفاد وسائل اعلام ليبيبة بوفاة 22 شخصا بينهم سيدة وطفل جميعهم من المهاجرين غير الشرعيين في حادث مروري فجر اليوم الأربعاء جنوبي مدينة "بني وليد" غربي ليبيا.
ونقلت صحيفة "المرصد الليبية" اليوم عن المصدر الطبي قوله إن اجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مستشفيات طرابلس، بينما يحتاج سبعة منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة فيما كانت إصابات الباقين بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات.
وقال مصدر أمني من مدينة بني وليد إن حادث السير وقع في حدود الساعة 3.50 صباحًا بانقلاب شاحنة تقل قرابة 150 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بينها أريترية وصومالية .
وأضاف أن الشاحنة المنكوبة كانت قادمة من الجنوب، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت الى مكان الحادث لإجلاء المصابين الى مستشفى بن وليد العام .
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018