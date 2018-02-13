ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين

أفاد وسائل اعلام ليبيبة بوفاة 22 شخصا بينهم سيدة وطفل جميعهم من المهاجرين غير الشرعيين في حادث مروري فجر اليوم الأربعاء جنوبي مدينة "بني وليد" غربي ليبيا.

ونقلت صحيفة "المرصد الليبية" اليوم عن المصدر الطبي قوله إن اجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مستشفيات طرابلس، بينما يحتاج سبعة منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة فيما كانت إصابات الباقين بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات.

وقال مصدر أمني من مدينة بني وليد إن حادث السير وقع في حدود الساعة 3.50 صباحًا بانقلاب شاحنة تقل قرابة 150 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بينها أريترية وصومالية .

وأضاف أن الشاحنة المنكوبة كانت قادمة من الجنوب، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت الى مكان الحادث لإجلاء المصابين الى مستشفى بن وليد العام .