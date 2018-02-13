نابل: القبض على عنصرين تكفيريين

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم (ولاية نابل) تمكنت امس من إلقاء القبض على عُنصرين تكفيريّين عمرهما 21 و36 سنة قاطنين الجهة من أجل تعمّدهما تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو وصور تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب وتُشيد به.

واضافت انه باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”.