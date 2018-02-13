نابل: القبض على عنصرين تكفيريين

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أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم (ولاية نابل) تمكنت امس من إلقاء القبض على عُنصرين تكفيريّين عمرهما 21 و36 سنة قاطنين الجهة من أجل تعمّدهما تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو وصور تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب وتُشيد به.
واضافت انه باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم (ولاية نابل) تمكنت امس من إلقاء القبض على عُنصرين تكفيريّين عمرهما 21 و36 سنة قاطنين الجهة من أجل تعمّدهما تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو وصور تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب وتُشيد به.
واضافت انه باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018