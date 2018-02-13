تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد

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سيدي بوزيد - الشروق أون لاين- قيس: اشرف اليوم الاربعاء والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله على تنصيب منصف الشلاغمية معتمدا اولا للولاية بحضور الاطارات الجهوية و المحلية.

و قد ابدى المعتمد الاول الجديد عن استعداده للقيام بواجبه على اكمل وجه.