سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم المنسّق الجهوي الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي ان الهيئة على اتم الاستعداد للانطلاق في عملية قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي من المنتظر ان تنطلق يوم غد.
و ذكر الجلالي انه تم تخصيص 75 عونا للإشراف على عملية قبول الترشحات سواء على مستوى منظومة الاعلامية و كذلك مسك السجل الاداري.
و للإشارة فإن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نظمت اليوم الاربعاء عملية بيضاء لقبول الترشحات و تجربة منظومة الاعلامية و ذلك بمقر الهيئة.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم المنسّق الجهوي الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي ان الهيئة على اتم الاستعداد للانطلاق في عملية قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي من المنتظر ان تنطلق يوم غد.
و ذكر الجلالي انه تم تخصيص 75 عونا للإشراف على عملية قبول الترشحات سواء على مستوى منظومة الاعلامية و كذلك مسك السجل الاداري.
و للإشارة فإن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نظمت اليوم الاربعاء عملية بيضاء لقبول الترشحات و تجربة منظومة الاعلامية و ذلك بمقر الهيئة.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018