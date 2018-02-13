سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اكد اليوم المنسّق الجهوي الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي ان الهيئة على اتم الاستعداد للانطلاق في عملية قبول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي من المنتظر ان تنطلق يوم غد.

و ذكر الجلالي انه تم تخصيص 75 عونا للإشراف على عملية قبول الترشحات سواء على مستوى منظومة الاعلامية و كذلك مسك السجل الاداري.

و للإشارة فإن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نظمت اليوم الاربعاء عملية بيضاء لقبول الترشحات و تجربة منظومة الاعلامية و ذلك بمقر الهيئة.