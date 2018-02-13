القيروان: القبض على شخصين من اجل مسك وترويج مادة مخدرة

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تمكّنت يوم 13 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 19 و21 سنة على متن دراجة نارية وحجزت لديهما 05 قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة " ومبلغ مالي قدره 331 دينار من عائدات تجارة المخدرات، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها "تكوين عصابة داخل البلاد قصد الحيازة والنقل والبيع والتوزيع لمادة مخدرة والإتجار فيها".
تمكّنت يوم 13 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 19 و21 سنة على متن دراجة نارية وحجزت لديهما 05 قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة " ومبلغ مالي قدره 331 دينار من عائدات تجارة المخدرات، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها "تكوين عصابة داخل البلاد قصد الحيازة والنقل والبيع والتوزيع لمادة مخدرة والإتجار فيها".
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018