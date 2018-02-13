القيروان: القبض على شخصين من اجل مسك وترويج مادة مخدرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 13 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على شخصين عمرهما 19 و21 سنة على متن دراجة نارية وحجزت لديهما 05 قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة " ومبلغ مالي قدره 331 دينار من عائدات تجارة المخدرات، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها "تكوين عصابة داخل البلاد قصد الحيازة والنقل والبيع والتوزيع لمادة مخدرة والإتجار فيها".