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يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
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حزب "طريق المستقبل والتنمية المستدامة" يندمج مع "الإتحاد الشعبي الجمهوري"
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السياسي
حزب "طريق المستقبل والتنمية المستدامة" يندمج مع "الإتحاد الشعبي الجمهوري"
14 فيفري 2018 | 10:34

تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين بأن الأمين العام لحزب طريق المستقبل والتنمية المستدامة الدكتور خالد كبوس سيعلن قريباً عن اندماجه مع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يترأسه الدكتور لطفي المرايحي.

وأوضح الدكتور كبوس لـ"الشروق اون لاين" أنّ عملية الاندماج تأتي في إطار "تقريب القوى الديمقراطية التقدمية الحداثية والتي تشتت بين الأحزاب السياسية".

وأضاف أنّه بدأ هذه البادرة منذ الإعلان عن تكوين حزبه الذي يضم نخبة مثقفة قادرة على تقديم الإضافة للمشهد السياسي وتقريب وجهات النظر بين هذه العائلات الفكرية السياسية المشتتة بسبب تعنت أنانية بعض السياسيين.

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السياسي
حزب "طريق المستقبل والتنمية المستدامة" يندمج مع "الإتحاد الشعبي الجمهوري"
14 فيفري 2018 | 10:34

تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين بأن الأمين العام لحزب طريق المستقبل والتنمية المستدامة الدكتور خالد كبوس سيعلن قريباً عن اندماجه مع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يترأسه الدكتور لطفي المرايحي.

وأوضح الدكتور كبوس لـ"الشروق اون لاين" أنّ عملية الاندماج تأتي في إطار "تقريب القوى الديمقراطية التقدمية الحداثية والتي تشتت بين الأحزاب السياسية".

وأضاف أنّه بدأ هذه البادرة منذ الإعلان عن تكوين حزبه الذي يضم نخبة مثقفة قادرة على تقديم الإضافة للمشهد السياسي وتقريب وجهات النظر بين هذه العائلات الفكرية السياسية المشتتة بسبب تعنت أنانية بعض السياسيين.

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14 فيفري 2018 السّاعة 12:21
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البرلمان يصادق على اقتراض تونس 52.7 مليون يورو من البنك العالمي لتنفيذ برنامج ''مبادرون"
14 فيفري 2018 السّاعة 11:02
صادق مجلس نواب الشعب، الإربعاء، على اتفاق قرض...
المزيد >>
حزب "طريق المستقبل والتنمية المستدامة" يندمج مع "الإتحاد الشعبي الجمهوري"
14 فيفري 2018 السّاعة 10:34
تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين بأن...
المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
إسقاط أسطورة التفوّق الصهيوني
مازال حدث اسقاط الطائرة الحربية الصهيونية من قبل الدفاعات الجوية السورية يلقى اهتمام المتابعين والخبراء والمحللين، ذلك أن هذا الحدث ليس حدثا عابرا. بل يشكّل علامة فارقة في تاريخ...
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الأخبار الأكثر قراءة
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