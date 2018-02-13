حزب "طريق المستقبل والتنمية المستدامة" يندمج مع "الإتحاد الشعبي الجمهوري"

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تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين بأن الأمين العام لحزب طريق المستقبل والتنمية المستدامة الدكتور خالد كبوس سيعلن قريباً عن اندماجه مع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يترأسه الدكتور لطفي المرايحي.

وأوضح الدكتور كبوس لـ"الشروق اون لاين" أنّ عملية الاندماج تأتي في إطار "تقريب القوى الديمقراطية التقدمية الحداثية والتي تشتت بين الأحزاب السياسية".

وأضاف أنّه بدأ هذه البادرة منذ الإعلان عن تكوين حزبه الذي يضم نخبة مثقفة قادرة على تقديم الإضافة للمشهد السياسي وتقريب وجهات النظر بين هذه العائلات الفكرية السياسية المشتتة بسبب تعنت أنانية بعض السياسيين.