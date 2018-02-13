حزب "طريق المستقبل والتنمية المستدامة" يندمج مع "الإتحاد الشعبي الجمهوري"

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تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين بأن الأمين العام لحزب طريق المستقبل والتنمية المستدامة الدكتور خالد كبوس سيعلن قريباً عن اندماجه مع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يترأسه الدكتور لطفي المرايحي.
وأوضح الدكتور كبوس لـ"الشروق اون لاين" أنّ عملية الاندماج تأتي في إطار "تقريب القوى الديمقراطية التقدمية الحداثية والتي تشتت بين الأحزاب السياسية".
وأضاف أنّه بدأ هذه البادرة منذ الإعلان عن تكوين حزبه الذي يضم نخبة مثقفة قادرة على تقديم الإضافة للمشهد السياسي وتقريب وجهات النظر بين هذه العائلات الفكرية السياسية المشتتة بسبب تعنت أنانية بعض السياسيين.
تونس- الشروق اون لاين: علمت الشروق اون لاين بأن الأمين العام لحزب طريق المستقبل والتنمية المستدامة الدكتور خالد كبوس سيعلن قريباً عن اندماجه مع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي يترأسه الدكتور لطفي المرايحي.
وأوضح الدكتور كبوس لـ"الشروق اون لاين" أنّ عملية الاندماج تأتي في إطار "تقريب القوى الديمقراطية التقدمية الحداثية والتي تشتت بين الأحزاب السياسية".
وأضاف أنّه بدأ هذه البادرة منذ الإعلان عن تكوين حزبه الذي يضم نخبة مثقفة قادرة على تقديم الإضافة للمشهد السياسي وتقريب وجهات النظر بين هذه العائلات الفكرية السياسية المشتتة بسبب تعنت أنانية بعض السياسيين.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018