مارث: أساتذة معهد العرقوب ينفّذون اضرابا حضوريا

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مارث - الشروق اون لاين - نورة الأحولي: نفّذ الأساتذة بمعهد العرقوب بمارث اضرابا اداريا حضوريا عن العمل على خلفية عدم تجاوب الادارة الجهوية للتربية مع تحركاتهم الأخيرة المطالبة بتجاوز المشاكل التي سببتها أشغال تهيئة المعهد المتواصلة منذ سنتين والتي أضرت بسير الدروس و أثرت على صحة التلاميذ .
فاضل الناعس كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمارث قال "ان المشكل الذي نعيشه سببه التقطع في انجاز أشغال التهيئة التي انطلقت منذ سنتين وطالت عديد مكونات المعهد ما جعل الفوضى تطغى على سير العمل و الدراسة الى اليوم قاعة الأساتذة بدون دورة مياه ، 700 تلميذ و تلميذة لا تتوفر لهم سوى دورتي مياه و قنوات الصرف الصحي مفتوحة دون صيانة تنبعث منها الروائح الكريهة و تهدد صحة تلاميذ معهدنا وهو ما أجبرنا على الاتصال بالادارة الجهوية للتعليم التي أمضت معنا على الاتفاق يقضي بايجاد الحلول السريعة لكن لاشيء تغير منذ أشهر الأمر الذي دعانا الى التحرك و نحن مصرون على التصعيد و الدخول في اضراب مفتوح اذا لم تتدارك الادارة أمرها و تجد الحلول مع المقاول المنجز للأشغال مع مطلع الأسبوع القادم" .
مارث - الشروق اون لاين - نورة الأحولي: نفّذ الأساتذة بمعهد العرقوب بمارث اضرابا اداريا حضوريا عن العمل على خلفية عدم تجاوب الادارة الجهوية للتربية مع تحركاتهم الأخيرة المطالبة بتجاوز المشاكل التي سببتها أشغال تهيئة المعهد المتواصلة منذ سنتين والتي أضرت بسير الدروس و أثرت على صحة التلاميذ .
فاضل الناعس كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمارث قال "ان المشكل الذي نعيشه سببه التقطع في انجاز أشغال التهيئة التي انطلقت منذ سنتين وطالت عديد مكونات المعهد ما جعل الفوضى تطغى على سير العمل و الدراسة الى اليوم قاعة الأساتذة بدون دورة مياه ، 700 تلميذ و تلميذة لا تتوفر لهم سوى دورتي مياه و قنوات الصرف الصحي مفتوحة دون صيانة تنبعث منها الروائح الكريهة و تهدد صحة تلاميذ معهدنا وهو ما أجبرنا على الاتصال بالادارة الجهوية للتعليم التي أمضت معنا على الاتفاق يقضي بايجاد الحلول السريعة لكن لاشيء تغير منذ أشهر الأمر الذي دعانا الى التحرك و نحن مصرون على التصعيد و الدخول في اضراب مفتوح اذا لم تتدارك الادارة أمرها و تجد الحلول مع المقاول المنجز للأشغال مع مطلع الأسبوع القادم" .
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018