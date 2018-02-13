مارث: أساتذة معهد العرقوب ينفّذون اضرابا حضوريا

مارث - الشروق اون لاين - نورة الأحولي: نفّذ الأساتذة بمعهد العرقوب بمارث اضرابا اداريا حضوريا عن العمل على خلفية عدم تجاوب الادارة الجهوية للتربية مع تحركاتهم الأخيرة المطالبة بتجاوز المشاكل التي سببتها أشغال تهيئة المعهد المتواصلة منذ سنتين والتي أضرت بسير الدروس و أثرت على صحة التلاميذ .

فاضل الناعس كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمارث قال "ان المشكل الذي نعيشه سببه التقطع في انجاز أشغال التهيئة التي انطلقت منذ سنتين وطالت عديد مكونات المعهد ما جعل الفوضى تطغى على سير العمل و الدراسة الى اليوم قاعة الأساتذة بدون دورة مياه ، 700 تلميذ و تلميذة لا تتوفر لهم سوى دورتي مياه و قنوات الصرف الصحي مفتوحة دون صيانة تنبعث منها الروائح الكريهة و تهدد صحة تلاميذ معهدنا وهو ما أجبرنا على الاتصال بالادارة الجهوية للتعليم التي أمضت معنا على الاتفاق يقضي بايجاد الحلول السريعة لكن لاشيء تغير منذ أشهر الأمر الذي دعانا الى التحرك و نحن مصرون على التصعيد و الدخول في اضراب مفتوح اذا لم تتدارك الادارة أمرها و تجد الحلول مع المقاول المنجز للأشغال مع مطلع الأسبوع القادم" .