بسبب ملف البنك التونسي الفرنسي وتمويل الجمعيات:

محمد بن سالم يتحرك لإنقاذ محافظ البنك المركزي

تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي:

علمت "الشروق اون لاين ان الوزير السابق والنائب عن حركة النهضة محمد بن سالم التقى بمحافظ البنك المركزي وقام بإقناع عدد من النواب بالتصويت لصالحه حتى يواصل مهامه على راس البنك المركزي .

ومن اهم اسباب تمسك النائب محمد بن سالم بالإبقاء على محافظ البنك المركزي الشادلي العياري في منصبه رغم اقالته من قبل رئيس الحكومة اثر تصنيف الاتحاد الأوربي لتونس ضمن الدول المعرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب نجد ملف تمويل الجمعيات خاصة المشبوهة منها وملف صهره وزير املاك الدولة سابقا سليم بن حميدان المتهم في فضيحة البنك التونسي الفرنسي.