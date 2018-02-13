محمد بن سالم يتحرك لإنقاذ محافظ البنك المركزي

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تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي:
علمت "الشروق اون لاين ان الوزير السابق والنائب عن حركة النهضة محمد بن سالم التقى بمحافظ البنك المركزي وقام بإقناع عدد من النواب بالتصويت لصالحه حتى يواصل مهامه على راس البنك المركزي .
ومن اهم اسباب تمسك النائب محمد بن سالم بالإبقاء على محافظ البنك المركزي الشادلي العياري في منصبه رغم اقالته من قبل رئيس الحكومة اثر تصنيف الاتحاد الأوربي لتونس ضمن الدول المعرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب نجد ملف تمويل الجمعيات خاصة المشبوهة منها وملف صهره وزير املاك الدولة سابقا سليم بن حميدان المتهم في فضيحة البنك التونسي الفرنسي.
تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي:
علمت "الشروق اون لاين ان الوزير السابق والنائب عن حركة النهضة محمد بن سالم التقى بمحافظ البنك المركزي وقام بإقناع عدد من النواب بالتصويت لصالحه حتى يواصل مهامه على راس البنك المركزي .
ومن اهم اسباب تمسك النائب محمد بن سالم بالإبقاء على محافظ البنك المركزي الشادلي العياري في منصبه رغم اقالته من قبل رئيس الحكومة اثر تصنيف الاتحاد الأوربي لتونس ضمن الدول المعرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب نجد ملف تمويل الجمعيات خاصة المشبوهة منها وملف صهره وزير املاك الدولة سابقا سليم بن حميدان المتهم في فضيحة البنك التونسي الفرنسي.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018