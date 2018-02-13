قربة: حجز 12 دراجة نارية والكشف عن عصابة في سرقة الدراجات ‎

الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان

تمكن اعوان الشرطة بقربة خلال مداهمتهم لمخزن كائن بالجهة من ايقاف شخص متورط في سرقة الدراجات النارية وتفكيكها ثم بيعها كقطع غيار فيما تمكن شريكه من الفرار وحجز 12 دراجة نارية

وحسب ما اكده مصدر موثوق لموقع الشروق اون لاين فقد نجح اعوان الامن في إماطة اللثام عن هوية عناصر العصابة والكشف عن مكان المخزن وحجز جميع محتوياته هذا ولا تزال الابحاث والتحريات جارية للكشف عن مكان العنصر الفار.