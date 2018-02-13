قربة: حجز 12 دراجة نارية والكشف عن عصابة في سرقة الدراجات ‎

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الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان
تمكن اعوان الشرطة بقربة خلال مداهمتهم لمخزن كائن بالجهة من ايقاف شخص متورط في سرقة الدراجات النارية وتفكيكها ثم بيعها كقطع غيار فيما تمكن شريكه من الفرار وحجز 12 دراجة نارية
وحسب ما اكده مصدر موثوق لموقع الشروق اون لاين فقد نجح اعوان الامن في إماطة اللثام عن هوية عناصر العصابة والكشف عن مكان المخزن وحجز جميع محتوياته هذا ولا تزال الابحاث والتحريات جارية للكشف عن مكان العنصر الفار.
الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان
تمكن اعوان الشرطة بقربة خلال مداهمتهم لمخزن كائن بالجهة من ايقاف شخص متورط في سرقة الدراجات النارية وتفكيكها ثم بيعها كقطع غيار فيما تمكن شريكه من الفرار وحجز 12 دراجة نارية
وحسب ما اكده مصدر موثوق لموقع الشروق اون لاين فقد نجح اعوان الامن في إماطة اللثام عن هوية عناصر العصابة والكشف عن مكان المخزن وحجز جميع محتوياته هذا ولا تزال الابحاث والتحريات جارية للكشف عن مكان العنصر الفار.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018