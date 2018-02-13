مراد الجويني: 10392 قتيلا ضحايا حوادث الطرقات خلال 7 سنوات!

أكد مراد الجويني المحافظ بالمرصد الوطني لسلامة المرور في حوار عبر اذاعة اكسبراس اف ام اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018، إنه تم تسجيل 69 منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية الإثنين 12 فيفري الحالي 603 حادث اسفر عن وفاة 134 شخص و914 حادث .

وأشار إلى أنه خلال سنة 2017 تم تسجيل نحو 6968 حادث انجر عنه 1364 قتيلا و10415 جريحا، مضيفا الجويني أنه مقارنة بالسنة الماضية فإنه تم تسجيل انخفاض بـ 259 حادث و79 قتيلا و620 جريحا.

كما بين أنه خلال الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017 تم تسجيل 56128 حادث و10392 قتيلا و85019 جريحا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل انخفاض بـ1956 حادث و156 قتيلا و2080 مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 إلى غاية 2016.

وبخصوص اسباب الحوادث قال إن السرعة كانت السبب الاول في الحوادث بالنسبة لسنة 2017 حيث تم تسجيل 1165 حادث و418 قتيلا و2141 جريحا، أما في الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017 فإن السبب الاول للحوادث يتمثل في شق الطريق حيث تم تسجيل 1376 حادث و 1453 قتيلا و12814 جريحا.