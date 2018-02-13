مراد الجويني: 10392 قتيلا ضحايا حوادث الطرقات خلال 7 سنوات!

-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018
أكد مراد الجويني المحافظ بالمرصد الوطني لسلامة المرور في حوار عبر اذاعة اكسبراس اف ام اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018، إنه تم تسجيل 69 منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية الإثنين 12 فيفري الحالي 603 حادث اسفر عن وفاة 134 شخص و914 حادث .
وأشار إلى أنه خلال سنة 2017 تم تسجيل نحو 6968 حادث انجر عنه 1364 قتيلا و10415 جريحا، مضيفا الجويني أنه مقارنة بالسنة الماضية فإنه تم تسجيل انخفاض بـ 259 حادث و79 قتيلا و620 جريحا.
كما بين أنه خلال الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017 تم تسجيل 56128 حادث و10392 قتيلا و85019 جريحا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل انخفاض بـ1956 حادث و156 قتيلا و2080 مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 إلى غاية 2016.
وبخصوص اسباب الحوادث قال إن السرعة كانت السبب الاول في الحوادث بالنسبة لسنة 2017 حيث تم تسجيل 1165 حادث و418 قتيلا و2141 جريحا، أما في الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017 فإن السبب الاول للحوادث يتمثل في شق الطريق حيث تم تسجيل 1376 حادث و 1453 قتيلا و12814 جريحا.
أكد مراد الجويني المحافظ بالمرصد الوطني لسلامة المرور في حوار عبر اذاعة اكسبراس اف ام اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018، إنه تم تسجيل 69 منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية الإثنين 12 فيفري الحالي 603 حادث اسفر عن وفاة 134 شخص و914 حادث .
وأشار إلى أنه خلال سنة 2017 تم تسجيل نحو 6968 حادث انجر عنه 1364 قتيلا و10415 جريحا، مضيفا الجويني أنه مقارنة بالسنة الماضية فإنه تم تسجيل انخفاض بـ 259 حادث و79 قتيلا و620 جريحا.
كما بين أنه خلال الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017 تم تسجيل 56128 حادث و10392 قتيلا و85019 جريحا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل انخفاض بـ1956 حادث و156 قتيلا و2080 مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 إلى غاية 2016.
وبخصوص اسباب الحوادث قال إن السرعة كانت السبب الاول في الحوادث بالنسبة لسنة 2017 حيث تم تسجيل 1165 حادث و418 قتيلا و2141 جريحا، أما في الفترة الممتدة بين 2011 إلى غاية 2017 فإن السبب الاول للحوادث يتمثل في شق الطريق حيث تم تسجيل 1376 حادث و 1453 قتيلا و12814 جريحا.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018