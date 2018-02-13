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يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
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فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة
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الأولى
فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة
14 فيفري 2018 | 09:15

أفتى الداعية السعودي أحمد بن قاسم الغامدي، بأن قبول التهاني والورود الحمراء بعيد الحب الذي يصادف اليوم الأربعاء المصادف بدوره لتاريخ 14 فيفري من كل عام “مباح”، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرم المملكة الاحتفال به.

وأعاد الغامدي نشر تصريح يعود لعام 2013: ”لا مانع من تهنئة المحتفلين بالأعياد غير المتسمة طابع ديني كعيد الحب ونحوه، وقبول الهدايا كالورود الحمراء والمكافأة على تلك الهدايا بالورود، وقبول تهنئتهم أيضاً لنا بعيد الفطر وعيد الأضحى ما لم تكن لها دلالات عقدية مخالفة للإسلام”.

وقد أعاد الغامدي نشر تغريدة قديمة لعبدالعزيز الموسى، وهو عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة سابقا، يقول فيها "ما أتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر".

وأثارت فتوى الغامدي عن عيد الحب جدلا واسعا في المملكة عبر تويتر، حيث انقسم المغردين إلى فريق محافظ متمسك بالتفسير الرسمي للشريعة الإسلامية المتبع منذ عقود في البلاد، وفريق آخر يدعو لتطبيق تفسيرات أخرى أقل محافظةً وتتبعها غالبية الدول الإسلامية.

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الأولى
فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة
14 فيفري 2018 | 09:15

أفتى الداعية السعودي أحمد بن قاسم الغامدي، بأن قبول التهاني والورود الحمراء بعيد الحب الذي يصادف اليوم الأربعاء المصادف بدوره لتاريخ 14 فيفري من كل عام “مباح”، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرم المملكة الاحتفال به.

وأعاد الغامدي نشر تصريح يعود لعام 2013: ”لا مانع من تهنئة المحتفلين بالأعياد غير المتسمة طابع ديني كعيد الحب ونحوه، وقبول الهدايا كالورود الحمراء والمكافأة على تلك الهدايا بالورود، وقبول تهنئتهم أيضاً لنا بعيد الفطر وعيد الأضحى ما لم تكن لها دلالات عقدية مخالفة للإسلام”.

وقد أعاد الغامدي نشر تغريدة قديمة لعبدالعزيز الموسى، وهو عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة سابقا، يقول فيها "ما أتخذه الناس من الأيام عادة للتعبير عن شعورهم تجاه من يحبون، أو لتبادل الهدايا جائز لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، لا المنع والحظر".

وأثارت فتوى الغامدي عن عيد الحب جدلا واسعا في المملكة عبر تويتر، حيث انقسم المغردين إلى فريق محافظ متمسك بالتفسير الرسمي للشريعة الإسلامية المتبع منذ عقود في البلاد، وفريق آخر يدعو لتطبيق تفسيرات أخرى أقل محافظةً وتتبعها غالبية الدول الإسلامية.

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