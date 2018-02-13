دوري ابطال اوروبا (الدور ثمن النهائي-ذهاب):النتائج وبرنامج اللقاءات

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فيما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي ذهاب لبطولة دوري ابطال اوروبا التي جرت يوم الثلاثاء وبرنامج المباريات المتبقية .
الثلاثاء 13 فيفري
جوفنتوس (ايطاليا) - توتنهام (انقلترا) 2-2
بازال (سويسرا) - مانشتسر سيتي (انجلترا) 0-4
الاربعاء: الساعة 45ر20
بورتو (البرتغال) - ليفربول (انجلترا)
ريال مدريد (اسبانيا) - باريس سان جرمان (فرنسا).
الاياب يومي 6 و7 مارس
الثلاثاء 20 فيفري :الساعة 45ر20
بايرن ميونيخ (الماني) - بشيكتاش (تركيا)
تشيلسي (انجلترا) برشلونة (اسبانيا)
الاربعاء 21 فيفري: الساعة 45ر20
شختار دونتسك( اوكرانيا) - روما (ايطاليا)
اشبيلية (اسبانيا) - مانشيستر يونايتد (انجلترا)
الاياب يومي 13 و 14 مارس .
وستنظم قرعة الدور ربع النهائي يوم 16 مارس اما المباريات فسيكون ذهاب ربع النهائي يومي 3 و4 افريل والاياب يومي 10 و11 افريل .
وفيما يخص قرعة الدور نصف النهائي ستكون يوم 13 افريل حيث ستجري مباريات الذهاب يومي 24 و25 افريل والاياب يومي 1 و2 ماي. اما مباراة الدور النهائي فستجري يوم 26 ماي في كييف.
فيما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي ذهاب لبطولة دوري ابطال اوروبا التي جرت يوم الثلاثاء وبرنامج المباريات المتبقية .
الثلاثاء 13 فيفري
جوفنتوس (ايطاليا) - توتنهام (انقلترا) 2-2
بازال (سويسرا) - مانشتسر سيتي (انجلترا) 0-4
الاربعاء: الساعة 45ر20
بورتو (البرتغال) - ليفربول (انجلترا)
ريال مدريد (اسبانيا) - باريس سان جرمان (فرنسا).
الاياب يومي 6 و7 مارس
الثلاثاء 20 فيفري :الساعة 45ر20
بايرن ميونيخ (الماني) - بشيكتاش (تركيا)
تشيلسي (انجلترا) برشلونة (اسبانيا)
الاربعاء 21 فيفري: الساعة 45ر20
شختار دونتسك( اوكرانيا) - روما (ايطاليا)
اشبيلية (اسبانيا) - مانشيستر يونايتد (انجلترا)
الاياب يومي 13 و 14 مارس .
وستنظم قرعة الدور ربع النهائي يوم 16 مارس اما المباريات فسيكون ذهاب ربع النهائي يومي 3 و4 افريل والاياب يومي 10 و11 افريل .
وفيما يخص قرعة الدور نصف النهائي ستكون يوم 13 افريل حيث ستجري مباريات الذهاب يومي 24 و25 افريل والاياب يومي 1 و2 ماي. اما مباراة الدور النهائي فستجري يوم 26 ماي في كييف.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018