دوري ابطال اوروبا (الدور ثمن النهائي-ذهاب):النتائج وبرنامج اللقاءات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

فيما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي ذهاب لبطولة دوري ابطال اوروبا التي جرت يوم الثلاثاء وبرنامج المباريات المتبقية .

الثلاثاء 13 فيفري

جوفنتوس (ايطاليا) - توتنهام (انقلترا) 2-2

بازال (سويسرا) - مانشتسر سيتي (انجلترا) 0-4

الاربعاء: الساعة 45ر20

بورتو (البرتغال) - ليفربول (انجلترا)

ريال مدريد (اسبانيا) - باريس سان جرمان (فرنسا).

الاياب يومي 6 و7 مارس

الثلاثاء 20 فيفري :الساعة 45ر20

بايرن ميونيخ (الماني) - بشيكتاش (تركيا)

تشيلسي (انجلترا) برشلونة (اسبانيا)

الاربعاء 21 فيفري: الساعة 45ر20

شختار دونتسك( اوكرانيا) - روما (ايطاليا)

اشبيلية (اسبانيا) - مانشيستر يونايتد (انجلترا)

الاياب يومي 13 و 14 مارس .

وستنظم قرعة الدور ربع النهائي يوم 16 مارس اما المباريات فسيكون ذهاب ربع النهائي يومي 3 و4 افريل والاياب يومي 10 و11 افريل .

وفيما يخص قرعة الدور نصف النهائي ستكون يوم 13 افريل حيث ستجري مباريات الذهاب يومي 24 و25 افريل والاياب يومي 1 و2 ماي. اما مباراة الدور النهائي فستجري يوم 26 ماي في كييف.