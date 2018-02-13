أمطار متوقعة بالشمال تتجه نحو الوسط والجنوب بعد الظهر

تكون السماء، الاربعاء، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا مناطق الوسط بعد الظهر مع ظهور بعض السحب بالجنوب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر شديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية الجهات.

وتغشى السماء، غدا الخميس، سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والسواحل الشرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و20 درجة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س داخل البلاد في حين يكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا.