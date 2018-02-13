أمطار متوقعة بالشمال تتجه نحو الوسط والجنوب بعد الظهر

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تكون السماء، الاربعاء، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا مناطق الوسط بعد الظهر مع ظهور بعض السحب بالجنوب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد.
ويكون البحر شديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية الجهات.
وتغشى السماء، غدا الخميس، سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والسواحل الشرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و20 درجة ببقية الجهات.
وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س داخل البلاد في حين يكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا.
تكون السماء، الاربعاء، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا مناطق الوسط بعد الظهر مع ظهور بعض السحب بالجنوب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد.
ويكون البحر شديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية الجهات.
وتغشى السماء، غدا الخميس، سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والسواحل الشرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و20 درجة ببقية الجهات.
وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س داخل البلاد في حين يكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018