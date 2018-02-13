وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

نعى الديوان الملكي في الدنمارك، اليوم الأربعاء، الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، الذي وافته المنية بعد خروجه من المستشفى بساعات ممضيا لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.

وجاء في بيان صدر عن الديوان: "توفي صاحب السمو الملكي الأمير هنريك الثلاثاء في الساعة 23:18 في قصر فريدنسبورغ".

وكان الأمير المتحدر من أصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى المستشفى في كوبنهاجن في 28 جانفي الماضي إثر العثور على أورام في رئته اليسرى، ولم يخرج منه إلا أمس الثلاثاء لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا إلى جانبه عندما لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب البيان.

يذكر أن الملكة مارغريت الثانية والأمير هنريك تزوجا عام 1967، ولديهما ولدان – فريدرك ويواكيم و8 أحفاد.