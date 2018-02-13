وفاة الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك

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نعى الديوان الملكي في الدنمارك، اليوم الأربعاء، الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، الذي وافته المنية بعد خروجه من المستشفى بساعات ممضيا لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.
وجاء في بيان صدر عن الديوان: "توفي صاحب السمو الملكي الأمير هنريك الثلاثاء في الساعة 23:18 في قصر فريدنسبورغ".
وكان الأمير المتحدر من أصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى المستشفى في كوبنهاجن في 28 جانفي الماضي إثر العثور على أورام في رئته اليسرى، ولم يخرج منه إلا أمس الثلاثاء لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا إلى جانبه عندما لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب البيان.
يذكر أن الملكة مارغريت الثانية والأمير هنريك تزوجا عام 1967، ولديهما ولدان – فريدرك ويواكيم و8 أحفاد.
نعى الديوان الملكي في الدنمارك، اليوم الأربعاء، الأمير هنريك، زوج الملكة مارغريت الثانية، الذي وافته المنية بعد خروجه من المستشفى بساعات ممضيا لحظاته الأخيرة مع زوجته وولديهما.
وجاء في بيان صدر عن الديوان: "توفي صاحب السمو الملكي الأمير هنريك الثلاثاء في الساعة 23:18 في قصر فريدنسبورغ".
وكان الأمير المتحدر من أصول فرنسية والبالغ 83 عاما أدخل إلى المستشفى في كوبنهاجن في 28 جانفي الماضي إثر العثور على أورام في رئته اليسرى، ولم يخرج منه إلا أمس الثلاثاء لتمضية لحظاته الأخيرة مع زوجته وابنيه الذين كانوا إلى جانبه عندما لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب البيان.
يذكر أن الملكة مارغريت الثانية والأمير هنريك تزوجا عام 1967، ولديهما ولدان – فريدرك ويواكيم و8 أحفاد.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018