أوقفوا الغش.. فغاب نصف مليون تلميذ عن الامتحانات

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نجحت الحكومة الهندية هذا العام في إيقاف عمليات الغش الواسعة التي تصاحب الامتحانات السنوية المؤهلة للجامعة ما دفع مئات الآلاف من الطلبة لعدم الذهاب للامتحان من الأساس، بحسب ما نشرته سكاي نيوز العربية.
ووفقا لأرقام الحكومة فإن تشديد المراقبة على الامتحانات دفع أكثر من 600 ألف طالب في أكبر ولايات الهند "أتر برديش" للتغيب عن الامتحانات، ما يفوق 10% من إجمالي الطلبة المسجلين.
واعتمدت الحكومة هذا العام على وضع كاميرات مراقبة متطورة في المدارس ومراكز الاختبار، إلى جانب نشر قوى شرطية لمنع عمليات الغش الواسعة، بالإضافة إلى محاربة ما يسمى بـ "مافيا الغش".
وتنامت ظاهرة الغش بالهند خلال السنوات الأخيرة لحاجة الطلبة لنسب مرتفعة، تصل أحيانا إلى 99 في المئة، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، ما ساهم في ظهور "مافيا الغش"، التي اعتمدت ممارسات غير قانونية لمساعدة الطلبة على غرار رشوة مراقبي الامتحانات أو حتى تسريب الامتحانات قبل موعدها.
وكشفت المعايير الجديدة عن عمليات غش واسعة جرت بمساعدة مدرسين بل وفي إحدى الحالات كان مدير إحدى المدارس هو من يقوم بتسهيل عمليات الغش الواسعة، حيث تم إلقاء القبض عليهم جميعا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
نجحت الحكومة الهندية هذا العام في إيقاف عمليات الغش الواسعة التي تصاحب الامتحانات السنوية المؤهلة للجامعة ما دفع مئات الآلاف من الطلبة لعدم الذهاب للامتحان من الأساس، بحسب ما نشرته سكاي نيوز العربية.
ووفقا لأرقام الحكومة فإن تشديد المراقبة على الامتحانات دفع أكثر من 600 ألف طالب في أكبر ولايات الهند "أتر برديش" للتغيب عن الامتحانات، ما يفوق 10% من إجمالي الطلبة المسجلين.
واعتمدت الحكومة هذا العام على وضع كاميرات مراقبة متطورة في المدارس ومراكز الاختبار، إلى جانب نشر قوى شرطية لمنع عمليات الغش الواسعة، بالإضافة إلى محاربة ما يسمى بـ "مافيا الغش".
وتنامت ظاهرة الغش بالهند خلال السنوات الأخيرة لحاجة الطلبة لنسب مرتفعة، تصل أحيانا إلى 99 في المئة، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، ما ساهم في ظهور "مافيا الغش"، التي اعتمدت ممارسات غير قانونية لمساعدة الطلبة على غرار رشوة مراقبي الامتحانات أو حتى تسريب الامتحانات قبل موعدها.
وكشفت المعايير الجديدة عن عمليات غش واسعة جرت بمساعدة مدرسين بل وفي إحدى الحالات كان مدير إحدى المدارس هو من يقوم بتسهيل عمليات الغش الواسعة، حيث تم إلقاء القبض عليهم جميعا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018