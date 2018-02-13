حاملة الطائرات المصرية الـ"ميسترال" تخوض المعركة الأولى (فيديو)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تشارك حاملة طائرات مصرية من نوع "ميسترال" للمرة الأولى في عملية قتالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن حاملة المروحيات "ميسترال" تشارك في عملية "سيناء 2018" التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من الأفرع الرئيسية كافة بالتعاون مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية.

وتقوم عناصر القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهامها المخططة ونقل المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية، من حاملة المروحيات "ميسترال" لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش.

وتواصل قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة عمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على المحاور والمدن والقري كافة، بشمال ووسط سيناء.

ويشار إلى أن "العملية الشاملة سيناء 2018" هي المرحلة الرابعة من التخطيط الاستراتيجي لإنهاء الوجود الإرهابي في مصر، وأنها ستقضي على مناطق ارتكاز الإرهابيين في سيناء.

وذكر موقع إخباري روسي أن القوات المسلحة المصرية وجهت الضربات لـ66 نقطة حتى الآن وأن وزارة الدفاع المصرية أعلنت تصفية نحو 20 إرهابيا.