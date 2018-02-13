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تشارك حاملة طائرات مصرية من نوع "ميسترال" للمرة الأولى في عملية قتالية.
وذكرت تقارير إعلامية أن حاملة المروحيات "ميسترال" تشارك في عملية "سيناء 2018" التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من الأفرع الرئيسية كافة بالتعاون مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية.
وتقوم عناصر القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهامها المخططة ونقل المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية، من حاملة المروحيات "ميسترال" لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش.
وتواصل قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة عمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على المحاور والمدن والقري كافة، بشمال ووسط سيناء.
ويشار إلى أن "العملية الشاملة سيناء 2018" هي المرحلة الرابعة من التخطيط الاستراتيجي لإنهاء الوجود الإرهابي في مصر، وأنها ستقضي على مناطق ارتكاز الإرهابيين في سيناء.
وذكر موقع إخباري روسي أن القوات المسلحة المصرية وجهت الضربات لـ66 نقطة حتى الآن وأن وزارة الدفاع المصرية أعلنت تصفية نحو 20 إرهابيا.
تشارك حاملة طائرات مصرية من نوع "ميسترال" للمرة الأولى في عملية قتالية.
وذكرت تقارير إعلامية أن حاملة المروحيات "ميسترال" تشارك في عملية "سيناء 2018" التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من الأفرع الرئيسية كافة بالتعاون مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية.
وتقوم عناصر القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهامها المخططة ونقل المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية، من حاملة المروحيات "ميسترال" لتنفيذ أعمال التمشيط بمنطقة ساحل العريش.
وتواصل قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع وعناصر من قوات الشرطة عمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على المحاور والمدن والقري كافة، بشمال ووسط سيناء.
ويشار إلى أن "العملية الشاملة سيناء 2018" هي المرحلة الرابعة من التخطيط الاستراتيجي لإنهاء الوجود الإرهابي في مصر، وأنها ستقضي على مناطق ارتكاز الإرهابيين في سيناء.
وذكر موقع إخباري روسي أن القوات المسلحة المصرية وجهت الضربات لـ66 نقطة حتى الآن وأن وزارة الدفاع المصرية أعلنت تصفية نحو 20 إرهابيا.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018