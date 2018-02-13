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يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
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مورينو يؤيد اللجوء لتقنية الفيديو مع "تعديلات"
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الأولى
مورينو يؤيد اللجوء لتقنية الفيديو مع "تعديلات"
14 فيفري 2018 | 07:03

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الثلاثاء، أنه مع لجوء الحكام إلى تقنية الفيديو، لكنه يرى من الضروري إجراء بعض "التعديلات" بهدف عدم قطع "دينامية وإثارة" المباريات.

ويأتي تصريح مورينيو ردا على سؤال لقناة النادي قبل أيام من لقاء فريقه مع هادرسفيلد السبت في الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا حيث سيتم استخدام هذه التقنية.

ويتم اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو في حالات محددة قابلة للشك مرتبطة خصوصا بالأهداف وقرارات منح ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وتحديد هوية لاعب قد تكون خاطئة.

واعتبر مورينيو أن موضوع التحكيم بالفيديو يخص "الحكام" بالدرجة الأولى، لكنه أوضح "يريدون أن يحكموا بأفضل طريقة ممكنة ولا يرغبون في ارتكاب أخطاء. بالطبع هم سعداء بأن يتلقوا مساعدة تقنية. نعم، لنطبق (تقنية) الفيديو".

لكن المدرب البرتغالي المثير للجدل اعتبر أنه من الضروري إدخال "تعديلات" بهدف عدم قطع وتيرة المباراة: "عليهم أن يضمنوا أن هذه التقنية لا تغير كثيرا في دينامية وإثارة المباراة لأن هناك أشخاص ينتظرون دقائق عدة قبل أن يعرفوا ما إذا كانوا يستطيعون القفز والاحتفال بتسجيل هدف".

واستخدم الفيديو في هذه المسابقة الإنجليزية عدة مرات هذا الموسم لا سيما في المباراة التي فاز فيها وست بروميتش البيون على مضيفه ليفربول 3-2 في 27 جانفي.

وعلى الرغم من أنه أتاح مؤخرا اتخاذ قرارات صحيحة، تعرض نظام التحكيم بالفيديو لانتقادات شديدة بسبب الوقت الطويل الإضافي الذي يتعين على الحكام احتسابه.

وستقرر هيئة البورد التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) في 3 مارس المقبل ما إذا كانت تقنية الفيديو ستستخدم أم لا في مونديال 2018 في روسيا.

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الأولى
مورينو يؤيد اللجوء لتقنية الفيديو مع "تعديلات"
14 فيفري 2018 | 07:03

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الثلاثاء، أنه مع لجوء الحكام إلى تقنية الفيديو، لكنه يرى من الضروري إجراء بعض "التعديلات" بهدف عدم قطع "دينامية وإثارة" المباريات.

ويأتي تصريح مورينيو ردا على سؤال لقناة النادي قبل أيام من لقاء فريقه مع هادرسفيلد السبت في الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا حيث سيتم استخدام هذه التقنية.

ويتم اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو في حالات محددة قابلة للشك مرتبطة خصوصا بالأهداف وقرارات منح ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وتحديد هوية لاعب قد تكون خاطئة.

واعتبر مورينيو أن موضوع التحكيم بالفيديو يخص "الحكام" بالدرجة الأولى، لكنه أوضح "يريدون أن يحكموا بأفضل طريقة ممكنة ولا يرغبون في ارتكاب أخطاء. بالطبع هم سعداء بأن يتلقوا مساعدة تقنية. نعم، لنطبق (تقنية) الفيديو".

لكن المدرب البرتغالي المثير للجدل اعتبر أنه من الضروري إدخال "تعديلات" بهدف عدم قطع وتيرة المباراة: "عليهم أن يضمنوا أن هذه التقنية لا تغير كثيرا في دينامية وإثارة المباراة لأن هناك أشخاص ينتظرون دقائق عدة قبل أن يعرفوا ما إذا كانوا يستطيعون القفز والاحتفال بتسجيل هدف".

واستخدم الفيديو في هذه المسابقة الإنجليزية عدة مرات هذا الموسم لا سيما في المباراة التي فاز فيها وست بروميتش البيون على مضيفه ليفربول 3-2 في 27 جانفي.

وعلى الرغم من أنه أتاح مؤخرا اتخاذ قرارات صحيحة، تعرض نظام التحكيم بالفيديو لانتقادات شديدة بسبب الوقت الطويل الإضافي الذي يتعين على الحكام احتسابه.

وستقرر هيئة البورد التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) في 3 مارس المقبل ما إذا كانت تقنية الفيديو ستستخدم أم لا في مونديال 2018 في روسيا.

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