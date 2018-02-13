مورينو يؤيد اللجوء لتقنية الفيديو مع "تعديلات"

-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الثلاثاء، أنه مع لجوء الحكام إلى تقنية الفيديو، لكنه يرى من الضروري إجراء بعض "التعديلات" بهدف عدم قطع "دينامية وإثارة" المباريات.
ويأتي تصريح مورينيو ردا على سؤال لقناة النادي قبل أيام من لقاء فريقه مع هادرسفيلد السبت في الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا حيث سيتم استخدام هذه التقنية.
ويتم اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو في حالات محددة قابلة للشك مرتبطة خصوصا بالأهداف وقرارات منح ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وتحديد هوية لاعب قد تكون خاطئة.
واعتبر مورينيو أن موضوع التحكيم بالفيديو يخص "الحكام" بالدرجة الأولى، لكنه أوضح "يريدون أن يحكموا بأفضل طريقة ممكنة ولا يرغبون في ارتكاب أخطاء. بالطبع هم سعداء بأن يتلقوا مساعدة تقنية. نعم، لنطبق (تقنية) الفيديو".
لكن المدرب البرتغالي المثير للجدل اعتبر أنه من الضروري إدخال "تعديلات" بهدف عدم قطع وتيرة المباراة: "عليهم أن يضمنوا أن هذه التقنية لا تغير كثيرا في دينامية وإثارة المباراة لأن هناك أشخاص ينتظرون دقائق عدة قبل أن يعرفوا ما إذا كانوا يستطيعون القفز والاحتفال بتسجيل هدف".
واستخدم الفيديو في هذه المسابقة الإنجليزية عدة مرات هذا الموسم لا سيما في المباراة التي فاز فيها وست بروميتش البيون على مضيفه ليفربول 3-2 في 27 جانفي.
وعلى الرغم من أنه أتاح مؤخرا اتخاذ قرارات صحيحة، تعرض نظام التحكيم بالفيديو لانتقادات شديدة بسبب الوقت الطويل الإضافي الذي يتعين على الحكام احتسابه.
وستقرر هيئة البورد التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) في 3 مارس المقبل ما إذا كانت تقنية الفيديو ستستخدم أم لا في مونديال 2018 في روسيا.
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، الثلاثاء، أنه مع لجوء الحكام إلى تقنية الفيديو، لكنه يرى من الضروري إجراء بعض "التعديلات" بهدف عدم قطع "دينامية وإثارة" المباريات.
ويأتي تصريح مورينيو ردا على سؤال لقناة النادي قبل أيام من لقاء فريقه مع هادرسفيلد السبت في الدور الخامس من مسابقة كأس إنجلترا حيث سيتم استخدام هذه التقنية.
ويتم اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو في حالات محددة قابلة للشك مرتبطة خصوصا بالأهداف وقرارات منح ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وتحديد هوية لاعب قد تكون خاطئة.
واعتبر مورينيو أن موضوع التحكيم بالفيديو يخص "الحكام" بالدرجة الأولى، لكنه أوضح "يريدون أن يحكموا بأفضل طريقة ممكنة ولا يرغبون في ارتكاب أخطاء. بالطبع هم سعداء بأن يتلقوا مساعدة تقنية. نعم، لنطبق (تقنية) الفيديو".
لكن المدرب البرتغالي المثير للجدل اعتبر أنه من الضروري إدخال "تعديلات" بهدف عدم قطع وتيرة المباراة: "عليهم أن يضمنوا أن هذه التقنية لا تغير كثيرا في دينامية وإثارة المباراة لأن هناك أشخاص ينتظرون دقائق عدة قبل أن يعرفوا ما إذا كانوا يستطيعون القفز والاحتفال بتسجيل هدف".
واستخدم الفيديو في هذه المسابقة الإنجليزية عدة مرات هذا الموسم لا سيما في المباراة التي فاز فيها وست بروميتش البيون على مضيفه ليفربول 3-2 في 27 جانفي.
وعلى الرغم من أنه أتاح مؤخرا اتخاذ قرارات صحيحة، تعرض نظام التحكيم بالفيديو لانتقادات شديدة بسبب الوقت الطويل الإضافي الذي يتعين على الحكام احتسابه.
وستقرر هيئة البورد التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) في 3 مارس المقبل ما إذا كانت تقنية الفيديو ستستخدم أم لا في مونديال 2018 في روسيا.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018