الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 14 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قريبا: الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من تونس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
إسقاط أسطورة التفوّق الصهيوني
مازال حدث اسقاط الطائرة الحربية الصهيونية من قبل الدفاعات الجوية السورية يلقى اهتمام المتابعين والخبراء والمحللين، ذلك أن هذا الحدث ليس حدثا عابرا. بل يشكّل علامة فارقة في تاريخ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 جون جاك ديميري رجل الأعمال الفرنسي: قصّة زعيم شبكة... قضية البنك المركزي: تفاصيل تبييض 200 مليار وزير الدفاع: التهديدات الإرهابية ما تزال قائمة وجدية البغدادي مصاب "بجروح بليغة"... ووزارة الداخلية العراقية... المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 14 فيفري 2018
الأولى
قريبا: الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من تونس
14 فيفري 2018 | 06:15

أعلن اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن سفارة دولة قطر بتونس اتخذت قرارا بمنح التأشيرة في تونس وليس في قطر وذلك بداية من شهر أفريل القادم.

وقال فوزي عبد الرحمان في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش الاستماع له في البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف لمنع العقود الوهمية وذلك من خلال تولي شركة سنغافورية الإشراف على عملية منح التأشيرات على غرار ماهو معمول به من طرف السفارة الفرنسية.

تقرؤون أيضا
الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018 السّاعة 13:49
قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، ان مجلس الهيئة تقدم بالتوصيات لكافة أعوان...
المزيد >>
صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018 السّاعة 13:38
تونس - الشروق أونلاين - نزيهة البوسعيدي: غيّب الموت المربي الفاضل منير العلوي، مدير المدرسة الابتدائية...
المزيد >>
الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018 السّاعة 13:16
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، "إن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالرقاب...
المزيد >>
الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يهدد بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات البلدية
14 فيفري 2018 السّاعة 13:09
هدّد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان له اليوم الاربعاء بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قريبا: الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من تونس
14 فيفري 2018 | 06:15

أعلن اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن سفارة دولة قطر بتونس اتخذت قرارا بمنح التأشيرة في تونس وليس في قطر وذلك بداية من شهر أفريل القادم.

وقال فوزي عبد الرحمان في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش الاستماع له في البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف لمنع العقود الوهمية وذلك من خلال تولي شركة سنغافورية الإشراف على عملية منح التأشيرات على غرار ماهو معمول به من طرف السفارة الفرنسية.

تقرؤون أيضا
الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018 السّاعة 13:49
قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، ان مجلس الهيئة تقدم بالتوصيات لكافة أعوان...
المزيد >>
صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018 السّاعة 13:38
تونس - الشروق أونلاين - نزيهة البوسعيدي: غيّب الموت المربي الفاضل منير العلوي، مدير المدرسة الابتدائية...
المزيد >>
الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018 السّاعة 13:16
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، "إن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالرقاب...
المزيد >>
الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يهدد بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات البلدية
14 فيفري 2018 السّاعة 13:09
هدّد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان له اليوم الاربعاء بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
إسقاط أسطورة التفوّق الصهيوني
مازال حدث اسقاط الطائرة الحربية الصهيونية من قبل الدفاعات الجوية السورية يلقى اهتمام المتابعين والخبراء والمحللين، ذلك أن هذا الحدث ليس حدثا عابرا. بل يشكّل علامة فارقة في تاريخ...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 جون جاك ديميري رجل الأعمال الفرنسي: قصّة زعيم شبكة... قضية البنك المركزي: تفاصيل تبييض 200 مليار وزير الدفاع: التهديدات الإرهابية ما تزال قائمة وجدية البغدادي مصاب "بجروح بليغة"... ووزارة الداخلية العراقية... المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 14 فيفري 2018
﻿