قريبا: الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من تونس

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أعلن اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن سفارة دولة قطر بتونس اتخذت قرارا بمنح التأشيرة في تونس وليس في قطر وذلك بداية من شهر أفريل القادم.
وقال فوزي عبد الرحمان في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش الاستماع له في البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف لمنع العقود الوهمية وذلك من خلال تولي شركة سنغافورية الإشراف على عملية منح التأشيرات على غرار ماهو معمول به من طرف السفارة الفرنسية.
أعلن اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن سفارة دولة قطر بتونس اتخذت قرارا بمنح التأشيرة في تونس وليس في قطر وذلك بداية من شهر أفريل القادم.
وقال فوزي عبد الرحمان في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش الاستماع له في البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف لمنع العقود الوهمية وذلك من خلال تولي شركة سنغافورية الإشراف على عملية منح التأشيرات على غرار ماهو معمول به من طرف السفارة الفرنسية.
-
13:49الجربوعي: توصيات باعتماد أقصى سبل المرونة في قبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
13:38صاحب البرمجية الرقمية لدفاتر الاعداد المدرسية.. المربّي منير العلوي يترجّل
14 فيفري 2018
-
13:16الرقاب: إيقاف عنصر تكفيري يُحرّض على الإرهاب
14 فيفري 2018
-
-
13:07حمام سوسة: إيقاف زوج اعتدى على زوجته بآلة حادة
14 فيفري 2018
-
-
-
12:44غار الدماء: الاحتفاظ بشخصين من أجل سرقة أسلاك كهربائية من مادة النحاس
14 فيفري 2018
-
-
12:34البطولة العربية لكرة اليد: التونسي حسام البدوي يعزز صفوف الاهلي السعودي
14 فيفري 2018
-
12:25التضامن: الكشف عن خلية تكفيريّة تدعو إلى الإرهاب وتحرّض عليه
14 فيفري 2018
-
-
12:12حلق الوادي: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 86 سنة سجنا
14 فيفري 2018
-
12:09المظيلة: معتصم يدخل في إضراب جوع ويخيط فمه
14 فيفري 2018
-
12:03ليبيا: 23 قتيلا في حادث اصطدام شاحنة تقل مهاجرين
14 فيفري 2018
-
11:30نابل: القبض على عنصرين تكفيريين
14 فيفري 2018
-
11:10تنصيب المعتمد الاول بسيدي بوزيد
14 فيفري 2018
-
-
10:53سيدي بوزيد: عملية بيضاء لقبول الترشحات للانتخابات البلدية
14 فيفري 2018
-
10:47لأول مرة: رحلات ربط بين القطار وناقلات بحرية
14 فيفري 2018