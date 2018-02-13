قريبا: الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر من تونس

أعلن اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، أن سفارة دولة قطر بتونس اتخذت قرارا بمنح التأشيرة في تونس وليس في قطر وذلك بداية من شهر أفريل القادم.

وقال فوزي عبد الرحمان في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش الاستماع له في البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف لمنع العقود الوهمية وذلك من خلال تولي شركة سنغافورية الإشراف على عملية منح التأشيرات على غرار ماهو معمول به من طرف السفارة الفرنسية.