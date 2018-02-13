خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص

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قال، خليل العبيدي، الرئيس الجديد للهيئة التونسية للاستثمار، "انه يجب العمل اليوم على الخروج بتونس من اقتصاد الرخص الى اقتصاد الفرص في مجال الاستثمار".
وأضاف، العبيدي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن "الهيئة التونسية للاستثمار تحرص على ايجاد أرضية الكترونية تخول للمستثمر القيام باجراءاته عن بعد" قائلا "نطمح في ظرف سنة ان تتم رقمنة الاجراءات الادارية من أجل تسهيل بعث الاستثمارات".
وأشار، ذات المتحدث، الى أن "الهيئة ستجمع الهيئات التي كانت تعنى بالاستثمار كل في قطاعه" مبينا أن دورها سيكون "تسهيل عملية الاستثمار والحرص على مرافقة المستثمر ولن تكون صندوقا استثماريا فحسب ".
وأوضح، في سياق متصل، أن "مشاريع الاستثمار ستنقسم الى ثلاث أصناف من 0 الى 1 مليون دينار ستتم في الجهات صلب المجالس الجهوية للاستثمار، والثانية من 1 مليون دينار الى 15 مليون دينار ستشرف عليها هيئات الاستثمار القطاعية الموجودة في السابق، أما الصنف الثالث من الاستثمارات التي تفوق تمويلاتها 15 مليون دينار سيكون المستثمر مجبرا على التحول الى الهيئة التونسية للاستثمار باعتبارها المخاطب الوحيد".
قال، خليل العبيدي، الرئيس الجديد للهيئة التونسية للاستثمار، "انه يجب العمل اليوم على الخروج بتونس من اقتصاد الرخص الى اقتصاد الفرص في مجال الاستثمار".
وأضاف، العبيدي، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، اليوم الثلاثاء، أن "الهيئة التونسية للاستثمار تحرص على ايجاد أرضية الكترونية تخول للمستثمر القيام باجراءاته عن بعد" قائلا "نطمح في ظرف سنة ان تتم رقمنة الاجراءات الادارية من أجل تسهيل بعث الاستثمارات".
وأشار، ذات المتحدث، الى أن "الهيئة ستجمع الهيئات التي كانت تعنى بالاستثمار كل في قطاعه" مبينا أن دورها سيكون "تسهيل عملية الاستثمار والحرص على مرافقة المستثمر ولن تكون صندوقا استثماريا فحسب ".
وأوضح، في سياق متصل، أن "مشاريع الاستثمار ستنقسم الى ثلاث أصناف من 0 الى 1 مليون دينار ستتم في الجهات صلب المجالس الجهوية للاستثمار، والثانية من 1 مليون دينار الى 15 مليون دينار ستشرف عليها هيئات الاستثمار القطاعية الموجودة في السابق، أما الصنف الثالث من الاستثمارات التي تفوق تمويلاتها 15 مليون دينار سيكون المستثمر مجبرا على التحول الى الهيئة التونسية للاستثمار باعتبارها المخاطب الوحيد".
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018