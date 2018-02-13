بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية

الشروق اون لاين- مكتب القيروان - ايمن المحرزي

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوحجلة من القبض ليلة الاربعاء 12 فيفري 2018 علي شاب يبلغ من العمر 28 سنة اصيل أرياف بوحجلة بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية خارج حدود الوطن وتمجيد الإرهاب علي مواقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك وقد تم الاحتفاظ به في انتظار ما علي الدوائر المختصة حسب ما أكده مصدر أمني لمراسلنا بالجهة أيمن المحرزي.