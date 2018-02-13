السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس

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قرّرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، مراجعة تحذير السفر إلى تونس من خلال تغيير تصنيف عدة مناطق من المستوى 2 إلى المستوى1 وتشمل هذه المراجعة وفق بلاغ اليوم الثلاثاء لوزارة الشؤون الخارجية، جهات تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وباجة وزغوان وسليانة والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس وجزيرة جربة من ولاية مدنين، بالإضافة إلى بعض مناطق ولايتي توزر وقبلي.
وارتكزت السلطات اليابانية في هذا القرار على التحسّن الملحوظ للوضع الأمني في هذه المناطق وإلى عدم تسجيل عمليات إرهابية في المناطق التي شملها إلغاء تحذير السفر منذ 2015، وبالنظر إلى يقظة أجهزة الأمن التونسية، منوّهة في نفس الوقت بالاستراتيجية المتبعة في هذا المجال والتي مكنت من دحر خطر الإرهاب خاصة في المناطق الحدودية.
يشار إلى أنّ وزارة الخارجية اليابانية تعتمد حسب ذات البلاغ 4 مستويات في تحذير السفر وهي:
/اعتبار الوجهة المعنية آمنة.
/ينصح بإلغاء السفر إذا لم يكن ضروريا.
/ينصح بإلغاء السفر.
/ضرورة مغادرة الرعايا اليابانيين أو إجلائهم.
وكانت مسألة مراجعة تحذير السفر إلى تونس من أهم المسائل التي تم التطرق إليها خلال الزيارة الرسمية التي أداها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى طوكيو يومي 1 و2 نوفمبر 2017، بدعوة من نظيره الياباني تارو كونو.
وتواصل السلطات التونسية مساعيها لدى مختلف الأجهزة الحكومية اليابانية لمزيد توسيع إلغاء تحذير السفر ليشمل كافّة الولايات التونسية، وخاصّة منها المناطق الجنوبية التي اعتاد السياح اليابانيون زيارتها على غرار توزر وتطاوين.
ومن شأن مراجعة تحذير السفر وفق بلاغ الخارجية استعادة نسق تدفق السياح والمستثمرين اليابانيين على الوجهة التونسية، بالإضافة إلى المتطوعين والخبراء اليابانيين الذين يعملون بتونس في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الفني.
قرّرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، مراجعة تحذير السفر إلى تونس من خلال تغيير تصنيف عدة مناطق من المستوى 2 إلى المستوى1 وتشمل هذه المراجعة وفق بلاغ اليوم الثلاثاء لوزارة الشؤون الخارجية، جهات تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وباجة وزغوان وسليانة والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس وجزيرة جربة من ولاية مدنين، بالإضافة إلى بعض مناطق ولايتي توزر وقبلي.
وارتكزت السلطات اليابانية في هذا القرار على التحسّن الملحوظ للوضع الأمني في هذه المناطق وإلى عدم تسجيل عمليات إرهابية في المناطق التي شملها إلغاء تحذير السفر منذ 2015، وبالنظر إلى يقظة أجهزة الأمن التونسية، منوّهة في نفس الوقت بالاستراتيجية المتبعة في هذا المجال والتي مكنت من دحر خطر الإرهاب خاصة في المناطق الحدودية.
يشار إلى أنّ وزارة الخارجية اليابانية تعتمد حسب ذات البلاغ 4 مستويات في تحذير السفر وهي:
/اعتبار الوجهة المعنية آمنة.
/ينصح بإلغاء السفر إذا لم يكن ضروريا.
/ينصح بإلغاء السفر.
/ضرورة مغادرة الرعايا اليابانيين أو إجلائهم.
وكانت مسألة مراجعة تحذير السفر إلى تونس من أهم المسائل التي تم التطرق إليها خلال الزيارة الرسمية التي أداها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى طوكيو يومي 1 و2 نوفمبر 2017، بدعوة من نظيره الياباني تارو كونو.
وتواصل السلطات التونسية مساعيها لدى مختلف الأجهزة الحكومية اليابانية لمزيد توسيع إلغاء تحذير السفر ليشمل كافّة الولايات التونسية، وخاصّة منها المناطق الجنوبية التي اعتاد السياح اليابانيون زيارتها على غرار توزر وتطاوين.
ومن شأن مراجعة تحذير السفر وفق بلاغ الخارجية استعادة نسق تدفق السياح والمستثمرين اليابانيين على الوجهة التونسية، بالإضافة إلى المتطوعين والخبراء اليابانيين الذين يعملون بتونس في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الفني.
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018