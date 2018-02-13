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يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
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منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
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الوطنية
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018 | 11:14

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجلس النواب، الي امهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة لتحديد اولياتها في مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس الى تحقيقها من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي المعروف اختصارا "بالاليكا".

وبين المنتدي، في بيان نشره الثلاثاء، "أن تونس في ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة من الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية.

وأشار الى انه في اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف وعلى فريق التفاوض الحكومي التوصل الى تحقيقها علما وان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة صلب المنتدي خلال اجتماع الاسبوع الماضي.

وخلصت اللجنة الى أن الوضع القائم حاليا على المستويين الوطني والدولي غير ملائم لخوض غمار مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان الاقتصاد الوطني لايزال هشا والوضع الاجتماعي على شفير الانفجار في حين تواجه السياسات الدولية الداعية الى الانفتاح انتقادات واسعة دفعت بعدد من دول الى اتباع سياسيات حمائية.

وعبر المنتدى عن رفضه لاتفاق "الاليكا" بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها في ملف التحرك بين تونس والاتحاد الاوروبي.

وبين المنتدي ان اتفاق الاليكا بدأ تنفيذه في الواقع من خلال قانون الاستثمار ومفاوضات فتح الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية في المجالين المالي والتربوي.

وانتقد المنتدى طريقة تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية من البنك الدولي الذي يدفع في اتجاه التبادل الحر.

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منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018 | 11:14

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجلس النواب، الي امهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة لتحديد اولياتها في مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس الى تحقيقها من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي المعروف اختصارا "بالاليكا".

وبين المنتدي، في بيان نشره الثلاثاء، "أن تونس في ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة من الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية.

وأشار الى انه في اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف وعلى فريق التفاوض الحكومي التوصل الى تحقيقها علما وان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة صلب المنتدي خلال اجتماع الاسبوع الماضي.

وخلصت اللجنة الى أن الوضع القائم حاليا على المستويين الوطني والدولي غير ملائم لخوض غمار مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان الاقتصاد الوطني لايزال هشا والوضع الاجتماعي على شفير الانفجار في حين تواجه السياسات الدولية الداعية الى الانفتاح انتقادات واسعة دفعت بعدد من دول الى اتباع سياسيات حمائية.

وعبر المنتدى عن رفضه لاتفاق "الاليكا" بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها في ملف التحرك بين تونس والاتحاد الاوروبي.

وبين المنتدي ان اتفاق الاليكا بدأ تنفيذه في الواقع من خلال قانون الاستثمار ومفاوضات فتح الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية في المجالين المالي والتربوي.

وانتقد المنتدى طريقة تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية من البنك الدولي الذي يدفع في اتجاه التبادل الحر.

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منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018 السّاعة 11:14
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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