منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا

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دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجلس النواب، الي امهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة لتحديد اولياتها في مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس الى تحقيقها من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي المعروف اختصارا "بالاليكا".
وبين المنتدي، في بيان نشره الثلاثاء، "أن تونس في ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة من الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية.
وأشار الى انه في اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف وعلى فريق التفاوض الحكومي التوصل الى تحقيقها علما وان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة صلب المنتدي خلال اجتماع الاسبوع الماضي.
وخلصت اللجنة الى أن الوضع القائم حاليا على المستويين الوطني والدولي غير ملائم لخوض غمار مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان الاقتصاد الوطني لايزال هشا والوضع الاجتماعي على شفير الانفجار في حين تواجه السياسات الدولية الداعية الى الانفتاح انتقادات واسعة دفعت بعدد من دول الى اتباع سياسيات حمائية.
وعبر المنتدى عن رفضه لاتفاق "الاليكا" بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها في ملف التحرك بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وبين المنتدي ان اتفاق الاليكا بدأ تنفيذه في الواقع من خلال قانون الاستثمار ومفاوضات فتح الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية في المجالين المالي والتربوي.
وانتقد المنتدى طريقة تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية من البنك الدولي الذي يدفع في اتجاه التبادل الحر.
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجلس النواب، الي امهال الحكومة فترة زمنية مضبوطة لتحديد اولياتها في مجال المفاوضات والاهداف التي ترنو تونس الى تحقيقها من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي المعروف اختصارا "بالاليكا".
وبين المنتدي، في بيان نشره الثلاثاء، "أن تونس في ظل ضعف المفاوضات جنوب المتوسط (دول شمال افريقيا) وفي خضم تقديم نفسها على انها الدولة العربية الوحيدة التي تمر بمرحلة من الديمقراطية الناشئة لا يمكنها الالتزام بهذه المفاوضات دون مهلة زمنية برلمانية.
وأشار الى انه في اطار هذه المهلة الزمنية يتعين وضع خارطة طريق قائمة على اهداف وعلى فريق التفاوض الحكومي التوصل الى تحقيقها علما وان هذه النتائج توصلت اليها لجنة المتابعة صلب المنتدي خلال اجتماع الاسبوع الماضي.
وخلصت اللجنة الى أن الوضع القائم حاليا على المستويين الوطني والدولي غير ملائم لخوض غمار مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي خاصة وان الاقتصاد الوطني لايزال هشا والوضع الاجتماعي على شفير الانفجار في حين تواجه السياسات الدولية الداعية الى الانفتاح انتقادات واسعة دفعت بعدد من دول الى اتباع سياسيات حمائية.
وعبر المنتدى عن رفضه لاتفاق "الاليكا" بشكله الحالي نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة للاقتصاد التونسي وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات (تضرر صغار الفلاحين والاضرار بالصادرات) الى جانب عدم خوضها في ملف التحرك بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وبين المنتدي ان اتفاق الاليكا بدأ تنفيذه في الواقع من خلال قانون الاستثمار ومفاوضات فتح الاجواء وتحرير بعض القطاعات الخدماتية في المجالين المالي والتربوي.
وانتقد المنتدى طريقة تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يعود الى سنة 1995 والذي يجري بتوصية من البنك الدولي الذي يدفع في اتجاه التبادل الحر.
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018