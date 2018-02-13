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يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
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أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
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الأولى
أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018 | 11:08

القت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية فجر اليوم الثلاثاء بمنطقة برج الطويل برواد من ولاية اريانة على شخص مفتش عنه لدى الوحدات الامنية بالقيروان من اجل الانضمام الى تنظيم ارهابي وذلك بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بالجهة وفق ما افادت به مصادر امنية لـ"وات".

واضافت ذات المصادر ان اعوان الامن الوطني بمنطقة اريانة الشمالية تمكنوا ليلة الثلاثاء من القيام بعدد من المداهمات لمنازل برواد اسفرت عن القبض على اثنين من المفتش عنهما ومحكوم عليهما بالسجن /12 و8 سنوات/ بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن فضلا عن ايقاف ثلاثة اخرين مفتش عنهم ايضا لارتكابهم سلسلة من السرقات والاعتداء بالعنف.

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أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018 | 11:08

القت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية فجر اليوم الثلاثاء بمنطقة برج الطويل برواد من ولاية اريانة على شخص مفتش عنه لدى الوحدات الامنية بالقيروان من اجل الانضمام الى تنظيم ارهابي وذلك بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بالجهة وفق ما افادت به مصادر امنية لـ"وات".

واضافت ذات المصادر ان اعوان الامن الوطني بمنطقة اريانة الشمالية تمكنوا ليلة الثلاثاء من القيام بعدد من المداهمات لمنازل برواد اسفرت عن القبض على اثنين من المفتش عنهما ومحكوم عليهما بالسجن /12 و8 سنوات/ بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن فضلا عن ايقاف ثلاثة اخرين مفتش عنهم ايضا لارتكابهم سلسلة من السرقات والاعتداء بالعنف.

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الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018 السّاعة 13:11
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13 فيفري 2018 السّاعة 13:06
ألقت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس الثلاثاء 13 فيفري 2018 القبض على عون حرس يعمل بمركز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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