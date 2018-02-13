أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي

القت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية فجر اليوم الثلاثاء بمنطقة برج الطويل برواد من ولاية اريانة على شخص مفتش عنه لدى الوحدات الامنية بالقيروان من اجل الانضمام الى تنظيم ارهابي وذلك بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بالجهة وفق ما افادت به مصادر امنية لـ"وات".

واضافت ذات المصادر ان اعوان الامن الوطني بمنطقة اريانة الشمالية تمكنوا ليلة الثلاثاء من القيام بعدد من المداهمات لمنازل برواد اسفرت عن القبض على اثنين من المفتش عنهما ومحكوم عليهما بالسجن /12 و8 سنوات/ بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن فضلا عن ايقاف ثلاثة اخرين مفتش عنهم ايضا لارتكابهم سلسلة من السرقات والاعتداء بالعنف.