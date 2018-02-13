جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي

اتهم لطفي العيادي المحامي بجندوبة ورئيس الفرع الجهوي السابق للمحامين بالكاف ممثلي السلطة التنفيذية بولاية جندوبة بتعطيل تنفيذ حكم مدني صادر منذ 29 ديسمبر 2016 ومدعم بإذن بالتنفيذ بالقوة العامة مؤرخ في 15 مارس 2017.

واعتبر العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان رفض تنفيذ حكم قانوني باسم احدى الشركات المختصة في استخراج الرخام يتجاوز حقوق المواطن المبتّت له بالبيع بالمزاد العلني لقطع من الحجارة الرخامية بمبلغ يناهز 240 الف دينار ويهدد علاقة الطرف المحلي بأطراف خارجية وقعت عقودا والتزامات مبنية على توفر المادة الأولية بمنطقة "شمتو" من معتمدية جندوبة الشمالية وفق تعبيره.

وأضاف العيادي بان إدارة ولاية جندوبة تمتنع عن تمكينه من حق النفاذ الى المعلومة والمتعلقة بطلبه بموجب مراسلة رسمية لنسخة من التقرير الأمني الذي شخص الوضع وانتهى الى ان السلم الاجتماعي مهدد بالجهة بما حوله الى مانع من تنفيذ الحكم مشيرا الى ان عدم تنفيذ حكم صادر عن السلطة القضائية فيه انتهاك للقانون محملا في ذلك السلطات المعنية تبعات الموقف وخطورته على مفهوم الدولة في حد ذاته ملوحا بالاتجاه الى مقاضاة وزير الداخلية .

من جهته اكد مدير إقليم الحرس الوطني بولاية جندوبة بسام قريسة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدم تنفيذ الحكم جاء بسبب ما اعتبره ان تنفيذه يشكل خطرا على السلم الأهلي في منطقة "شمتو" لاسيما وان محاولات التنفيذ السابقة باءت بالفشل بعد ان هدد عدد من الورثة الذين ثبت امتلاكهم لنصيب في مقاطع الرخام بحرق انفسهم وان الموضوع محل متابعة ودراسة من قبل الإدارة العامة للحرس الوطني وكذلك الشأن محل حوارات بين جميع الأطراف المتداخلة من جهة والولاية من جهة ثانية.

من جهته اعتبر والي جندوبة محمد صدقي بوعون ان تنفيذ الحكم هو من مشمولات إدارة إقليم الحرس الوطني وان تدخله انطلق من خلال سلسلة من المفاوضات لإيجاد حل يرضي الجميع دون ان يكون لتنفيذ الحكم مخاطر على السلم الاجتماعي وحقوق المواطنين المعنيين مشيرا الى ان المفاوضات بلغت درجة متقدمة باتجاه إيجاد الحل النهائي وفق تعبيره.