رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن

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أدلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بتصريحات مفاجئة يطلب فيها من العسكريين إطلاق النار على النساء المتمردات في منطقة محددة. وذكرت صحيفة "Cocounut Manila"، أمس الاثنين، أن دوتيرتي قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء: "قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن… نحن سنطلق الرصاص على المنطقة التي من دونها أنتن لا تساوين شيئا".
وآثار تصريح دوتيرتي استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة، التي قالت إن الرئيس الفلبيني يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".
كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتي بعنف، واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية في الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن".
أدلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بتصريحات مفاجئة يطلب فيها من العسكريين إطلاق النار على النساء المتمردات في منطقة محددة. وذكرت صحيفة "Cocounut Manila"، أمس الاثنين، أن دوتيرتي قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء: "قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن… نحن سنطلق الرصاص على المنطقة التي من دونها أنتن لا تساوين شيئا".
وآثار تصريح دوتيرتي استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة، التي قالت إن الرئيس الفلبيني يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".
كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتي بعنف، واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية في الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن".
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018