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يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
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رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
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رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018 | 10:46

أدلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بتصريحات مفاجئة يطلب فيها من العسكريين إطلاق النار على النساء المتمردات في منطقة محددة. وذكرت صحيفة "Cocounut Manila"، أمس الاثنين، أن دوتيرتي قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء: "قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن… نحن سنطلق الرصاص على المنطقة التي من دونها أنتن لا تساوين شيئا".

وآثار تصريح دوتيرتي استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة، التي قالت إن الرئيس الفلبيني يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".

كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتي بعنف، واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية في الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن".

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رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018 | 10:46

أدلى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بتصريحات مفاجئة يطلب فيها من العسكريين إطلاق النار على النساء المتمردات في منطقة محددة. وذكرت صحيفة "Cocounut Manila"، أمس الاثنين، أن دوتيرتي قال خلال لقاء مع متمردين سابقين ينتمون إلى الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي الفلبيني بينهم عدد من النساء: "قولوا للجنود الأمر الجديد: نحن لا نريد قتلكن… نحن سنطلق الرصاص على المنطقة التي من دونها أنتن لا تساوين شيئا".

وآثار تصريح دوتيرتي استياء وغضب المنظمات الحقوقية النسائية، وبخاصة، مجموعة نساء غابريلا لحقوق المرأة، التي قالت إن الرئيس الفلبيني يدعو "الفاشيين من الجيش الشعبي الجديد إلى ارتكاب انتهاكات دموية لحقوق الإنسان".

كما انتقدت متحدثة باسم هذه الجماعة الحقوقية دوتيرتي بعنف، واصفة إياه بأنه "أخطر شخصية فاشية في الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن".

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13 فيفري 2018 السّاعة 08:30
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مقتل 11 جنديا تركيا ومواجهات دامية:أنقرة «تغرق» في مستنقع عفرين
12 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن أنقرة غرقت في مستنقع من الصعب الخروج منه على الأقل في المدى القريب. وتتعرض كل يوم لخسائر فادحة آخرها...
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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