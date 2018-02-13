بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة

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من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنود إسرائيليين. وستواجه عهد 12 اتهاماً من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية. وأثارت محاكمة الفتاة الفلسطينية، التي من المرجح أن تستغرق أشهراً، اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.
ويرى الفلسطينيون في عهد بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت تُحرض على الجنود الإسرائيليين. وظهرت عهد 17 عاماً، في مقطع فيديو تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وغيرها، تعامل إسرائيل مع عهد، وسلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. وقامت المحكمة الاسرائيلية بطرد متضامنين وصحافيين من قاعة محاكمة عهد التميمي، بحسب ما ذكرت قناة الحدث الإخبارية.
من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنود إسرائيليين. وستواجه عهد 12 اتهاماً من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية. وأثارت محاكمة الفتاة الفلسطينية، التي من المرجح أن تستغرق أشهراً، اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.
ويرى الفلسطينيون في عهد بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت تُحرض على الجنود الإسرائيليين. وظهرت عهد 17 عاماً، في مقطع فيديو تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وغيرها، تعامل إسرائيل مع عهد، وسلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. وقامت المحكمة الاسرائيلية بطرد متضامنين وصحافيين من قاعة محاكمة عهد التميمي، بحسب ما ذكرت قناة الحدث الإخبارية.
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018