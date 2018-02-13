بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة

من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحولت إلى رمز فلسطيني للاحتجاج، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنود إسرائيليين. وستواجه عهد 12 اتهاماً من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية. وأثارت محاكمة الفتاة الفلسطينية، التي من المرجح أن تستغرق أشهراً، اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.

ويرى الفلسطينيون في عهد بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها كانت تُحرض على الجنود الإسرائيليين. وظهرت عهد 17 عاماً، في مقطع فيديو تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وغيرها، تعامل إسرائيل مع عهد، وسلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. وقامت المحكمة الاسرائيلية بطرد متضامنين وصحافيين من قاعة محاكمة عهد التميمي، بحسب ما ذكرت قناة الحدث الإخبارية.