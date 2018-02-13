بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس الإثنين صورة لمقاتل حوثي يدعى محمد حسين صالح، حيث ظهر بجوار قبره بعد أيام من تشييع جثمانه ودفنه من قبل الميليشيات في ذمار بوسط اليمن. وظهر في الصورة المتداولة المقاتل الحوثي وهو يتناول نبتة “القات” ويلتقط صورة بجوار قبره الموضوع عليه صورته وهو قتيل بعد إعلان الميليشيات مقتله وتشييع جثمان يفترض أنه له، إلى إحدى المقابر في ذمار.

وبحسب المعلومات الواردة أن المقاتل الحوثي فر من جبهة تعز، بعد تلقي ميليشياتهم خسائر متوالية، ضمن عشرات آخرين فروا، ولفتت مصادر محلية إلى أن من استطاعوا الإفلات من جبهات القتال في صفوف الحوثيين ولم تتمكن قيادات الميليشيات من القبض عليهم ومنع هروبهم، فإنها تفترض أنهم قتلوا وتعلن تشييع جثامينهم ودفنهم في مسقط رؤوسهم، وتحديدا قياداتها الميدانية البارزة، بحسب "العربية نت".

ومن جانبها، أوضحت مصادر مطلعة أن الميليشيات ترفض دائما السماح لأهالي المقاتلين في صفوفها من رؤية جثامينهم قبل الدفن، دون معرفة الأسباب، ويشترطون عليهم التشييع والدفن دون رؤية ما يوجد داخل التابوت، والاكتفاء بإبلاغهم أنه ابنهم فقط.