طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية

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تغشى السماء، الثلاثاء، سحب أحيانا كثيفة تصحبها أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وتكون هذه السحب عابرة بالجنوب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 09 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و19 درجة ببقية المناطق.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد في حين يكون البحر هائجا. وتكون السحب، غدا الاربعاء، عابرة بأغلب الجهات وأكثر كثافة بالشمال مصحوبة بامطار متفرقة ومحليا رعدية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 16 و21 درجة ببقية الجهات.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد مع ظهور دواوير رملية بالجنوب في حين يكون البحر هائجا.
تغشى السماء، الثلاثاء، سحب أحيانا كثيفة تصحبها أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وتكون هذه السحب عابرة بالجنوب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 09 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و19 درجة ببقية المناطق.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد في حين يكون البحر هائجا. وتكون السحب، غدا الاربعاء، عابرة بأغلب الجهات وأكثر كثافة بالشمال مصحوبة بامطار متفرقة ومحليا رعدية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 16 و21 درجة ببقية الجهات.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد مع ظهور دواوير رملية بالجنوب في حين يكون البحر هائجا.
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018