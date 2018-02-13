طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية

تغشى السماء، الثلاثاء، سحب أحيانا كثيفة تصحبها أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وتكون هذه السحب عابرة بالجنوب وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 09 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 و19 درجة ببقية المناطق.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س وتصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل مع ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب وتتقلص تدريجيا آخر النهار داخل البلاد في حين يكون البحر هائجا. وتكون السحب، غدا الاربعاء، عابرة بأغلب الجهات وأكثر كثافة بالشمال مصحوبة بامطار متفرقة ومحليا رعدية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 16 و21 درجة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد مع ظهور دواوير رملية بالجنوب في حين يكون البحر هائجا.