لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين

الشروق أون لاين – رابح المجبري

قامت جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب بزيارة للأستاذ المتقاعد السيد عمار بن عمار وتكريمه صحبة حرمه السيدة مبروكة البحري بعد سنوات عمل قضياها بمعهد عقارب.

وتندرج هذه الزيارة في اطار لمسة وفاء لما بذلوه خلال سنواتهم المهنية وتربى على أيديهم أجيال كثيرة وكانا مثالا في التضحية والأخلاق العالية.

يذكر أن هذه اللمسة التي تركت أثرا طيبا لدى المكرمين من قبل الجمعية سبقتها خطوات مماثلة وستليها أخرى في قادم الأيام وهي بادرة تحمل رسالة إنسانية عميقة خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حالات وفيات لافتة للإطارات التربوية بحكم مشقة مهنة التعليم.