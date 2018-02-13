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يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
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لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
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شروق الجهات
لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018 | 09:17

الشروق أون لاين – رابح المجبري

قامت جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب بزيارة للأستاذ المتقاعد السيد عمار بن عمار وتكريمه صحبة حرمه السيدة مبروكة البحري بعد سنوات عمل قضياها بمعهد عقارب.

وتندرج هذه الزيارة في اطار لمسة وفاء لما بذلوه خلال سنواتهم المهنية وتربى على أيديهم أجيال كثيرة وكانا مثالا في التضحية والأخلاق العالية.

يذكر أن هذه اللمسة التي تركت أثرا طيبا لدى المكرمين من قبل الجمعية سبقتها خطوات مماثلة وستليها أخرى في قادم الأيام وهي بادرة تحمل رسالة إنسانية عميقة خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حالات وفيات لافتة للإطارات التربوية بحكم مشقة مهنة التعليم.

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شروق الجهات
لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018 | 09:17

الشروق أون لاين – رابح المجبري

قامت جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب بزيارة للأستاذ المتقاعد السيد عمار بن عمار وتكريمه صحبة حرمه السيدة مبروكة البحري بعد سنوات عمل قضياها بمعهد عقارب.

وتندرج هذه الزيارة في اطار لمسة وفاء لما بذلوه خلال سنواتهم المهنية وتربى على أيديهم أجيال كثيرة وكانا مثالا في التضحية والأخلاق العالية.

يذكر أن هذه اللمسة التي تركت أثرا طيبا لدى المكرمين من قبل الجمعية سبقتها خطوات مماثلة وستليها أخرى في قادم الأيام وهي بادرة تحمل رسالة إنسانية عميقة خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حالات وفيات لافتة للإطارات التربوية بحكم مشقة مهنة التعليم.

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لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018 السّاعة 09:17
قامت جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب بزيارة للأستاذ المتقاعد السيد عمار بن عمار وتكريمه صحبة حرمه السيدة...
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12 فيفري 2018 السّاعة 22:24
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أكودة: وزير التربية يتحول إلى منزل الفقيد الأستاذ لطفي قرطاس
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عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
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