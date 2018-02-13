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يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018
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مجلس نواب الشعب يناقش قرار اقالة العياري وتعيين العباسي خلفا له
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مجلس نواب الشعب يناقش قرار اقالة العياري وتعيين العباسي خلفا له
13 فيفري 2018 | 09:13

يناقش مجلس نواب الشعب، يوم الخميس، خلال جلسة عامة صباحية قرارا احالته رئاسة الجمهورية يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، من منصبه الذي تولاه منذ جويلية 2012 وتنتهي رسميا منتصف العام الجاري وتعيين مروان العباسي خلفا له.

وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع اجراءات اقالة العياري من منصبه في 7 فيفري الجاري دون كشف مبررات هذا القرار الامر الذي اقتضي تقديم مقترح الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي احال المقترح بدوره الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وفق القانون الاساسي للبنك المركزي.

وعزا محللون اقدام الشاهد على هذه الخطوة الى قيام الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب رغم تحذيراته لتونس من وجود مخاطر يتعين عليها اصلاحها.

وطفت على السطح خلال الفترة الاخيرة بالبنك المركزي التونسي قضية فساد تتعلق بتحويل العملة وصلت الى حد ايقاف اطارين يعملان بهذه المؤسسة مما دفع البنك الى الاعلان بعد موجة الايقافات على انه هو من قام بتبليغ الجهات القضائية "بوجود هذا الملف".

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الأولى
مجلس نواب الشعب يناقش قرار اقالة العياري وتعيين العباسي خلفا له
13 فيفري 2018 | 09:13

يناقش مجلس نواب الشعب، يوم الخميس، خلال جلسة عامة صباحية قرارا احالته رئاسة الجمهورية يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، من منصبه الذي تولاه منذ جويلية 2012 وتنتهي رسميا منتصف العام الجاري وتعيين مروان العباسي خلفا له.

وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع اجراءات اقالة العياري من منصبه في 7 فيفري الجاري دون كشف مبررات هذا القرار الامر الذي اقتضي تقديم مقترح الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي احال المقترح بدوره الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وفق القانون الاساسي للبنك المركزي.

وعزا محللون اقدام الشاهد على هذه الخطوة الى قيام الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب رغم تحذيراته لتونس من وجود مخاطر يتعين عليها اصلاحها.

وطفت على السطح خلال الفترة الاخيرة بالبنك المركزي التونسي قضية فساد تتعلق بتحويل العملة وصلت الى حد ايقاف اطارين يعملان بهذه المؤسسة مما دفع البنك الى الاعلان بعد موجة الايقافات على انه هو من قام بتبليغ الجهات القضائية "بوجود هذا الملف".

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سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018 السّاعة 13:15
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الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018 السّاعة 13:11
أقدم شاب في عقده الثالث على الانتحار صباح اليوم الثلاثاء تحت عجلات القطار على مستوى تقاطع طريق المهدية مع...
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بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018 السّاعة 13:06
ألقت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس الثلاثاء 13 فيفري 2018 القبض على عون حرس يعمل بمركز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
دفاعــــا عن تـــونس
الراحل الحبيب بورقيبة كان يحذّر دائما من بقايا نوازع الفتنة النائمة في النفوس وطباع الانقسام، وكان لا يدع فرصة تمرّ دون التأكيد أن «أعداء تونس هم من داخلها ومن أبنائها».
المزيد >>
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جريدة الشروق ليوم الإثنين 12 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 صورة اليوم: السبسي في مقهى المنذر بالحاج علي يهدد بمقاضاة راشد الغنوشي البغدادي مصاب "بجروح بليغة"... ووزارة الداخلية العراقية... برهان بسيس يعلق على كلام السليطي حول ملف الجوسسة: الايام... وزير الدفاع: التهديدات الإرهابية ما تزال قائمة وجدية الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
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