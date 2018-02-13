مجلس نواب الشعب يناقش قرار اقالة العياري وتعيين العباسي خلفا له

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يناقش مجلس نواب الشعب، يوم الخميس، خلال جلسة عامة صباحية قرارا احالته رئاسة الجمهورية يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، من منصبه الذي تولاه منذ جويلية 2012 وتنتهي رسميا منتصف العام الجاري وتعيين مروان العباسي خلفا له.
وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع اجراءات اقالة العياري من منصبه في 7 فيفري الجاري دون كشف مبررات هذا القرار الامر الذي اقتضي تقديم مقترح الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي احال المقترح بدوره الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وفق القانون الاساسي للبنك المركزي.
وعزا محللون اقدام الشاهد على هذه الخطوة الى قيام الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب رغم تحذيراته لتونس من وجود مخاطر يتعين عليها اصلاحها.
وطفت على السطح خلال الفترة الاخيرة بالبنك المركزي التونسي قضية فساد تتعلق بتحويل العملة وصلت الى حد ايقاف اطارين يعملان بهذه المؤسسة مما دفع البنك الى الاعلان بعد موجة الايقافات على انه هو من قام بتبليغ الجهات القضائية "بوجود هذا الملف".
يناقش مجلس نواب الشعب، يوم الخميس، خلال جلسة عامة صباحية قرارا احالته رئاسة الجمهورية يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، من منصبه الذي تولاه منذ جويلية 2012 وتنتهي رسميا منتصف العام الجاري وتعيين مروان العباسي خلفا له.
وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع اجراءات اقالة العياري من منصبه في 7 فيفري الجاري دون كشف مبررات هذا القرار الامر الذي اقتضي تقديم مقترح الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي احال المقترح بدوره الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وفق القانون الاساسي للبنك المركزي.
وعزا محللون اقدام الشاهد على هذه الخطوة الى قيام الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب رغم تحذيراته لتونس من وجود مخاطر يتعين عليها اصلاحها.
وطفت على السطح خلال الفترة الاخيرة بالبنك المركزي التونسي قضية فساد تتعلق بتحويل العملة وصلت الى حد ايقاف اطارين يعملان بهذه المؤسسة مما دفع البنك الى الاعلان بعد موجة الايقافات على انه هو من قام بتبليغ الجهات القضائية "بوجود هذا الملف".
-
13:32الاتحاد الوطني الحر يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية
13 فيفري 2018
-
13:15سواق "اللواج" يقطعون الطريق ويطالبون بأولويتهم في نقل الركاب
13 فيفري 2018
-
13:11الجم: شاب ينتحر تحت عجلات القطار
13 فيفري 2018
-
13:06بوحجلة: إيقاف عون حرس وطني بتهمة تدليس جوازات سفر
13 فيفري 2018
-
12:54القبض على عدد من العناصر التكفيرية في حملة أمنية بعدد من ولايات الجمهورية
13 فيفري 2018
-
12:37الأولمبياد الشتوي 2018: ضبط أول حالة منشطات في الدورة
13 فيفري 2018
-
12:25فرنانة: حادث مرور يكشف عن جريمة سرقة مواشي
13 فيفري 2018
-
12:12لسعد معمر يخلف عفوان الغربي على راس ولمبيك مدنين
13 فيفري 2018
-
12:01خليل العبيدي: يجب الخروج بتونس من اقتصاد الرّخص الى اقتصاد الفرص
13 فيفري 2018
-
11:58بوحجلة: القبض على شاب بتهمة التواصل مع قيادات تكفيرية
13 فيفري 2018
-
11:31السلطات اليابانية تقرر مراجعة تحذير السفر إلى تونس
13 فيفري 2018
-
11:14منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى ضبط مهلة زمنية لخوض مفاوضات الاليكا
13 فيفري 2018
-
11:08أريانة: القبض على مفتش عنه بتهمة الانضمام لتنظيم ارهابي
13 فيفري 2018
-
11:02جندوبة: السلطة التنفيذية ترفض تنفيذ حكم قضائي
13 فيفري 2018
-
10:46رئيس الفلبين يؤمر جنوده بإطلاق النار على النساء على اجزاء معينة من اجسادهن
13 فيفري 2018
-
10:24سليانة: حريق في مبيت احد معاهد معتمدية كسرى
13 فيفري 2018
-
10:08بدء محاكمة الطفلة عهد التميمي اليوم بـ12 تهمة
13 فيفري 2018
-
09:50بعد أيام من دفنه.. مقاتل حوثي يظهر بجوار قبره
13 فيفري 2018
-
09:24طقس عامة ممطر وارتفاع في درجات الحرارة بالمرتفعات الغربية
13 فيفري 2018
-
09:17لمسة وفاء من جمعية قدماء تلاميذ معهد عقارب للمربين المتقاعدين
13 فيفري 2018